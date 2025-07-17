В Украине могут отменить дистанционное обучение в школах: Федоров сообщил первые подробности

В Украине готовы отменить скандальный приказ Министерства образования и науки №1112 о дистанционном обучении в школах. Решение может быть принято уже в пятницу, 18 июля.

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Об этом в своем видеообращении сообщил министр министр цифровой трансформации Михаил Федоров – потенциальный первый вице-премьер-министр Украины в обновленном Кабинете министров. Чиновник отметил, что власть будет искать путь, как вывести детей на обучение в безопасные школы.

"В пятницу будет отменен, например, приказ №1112, к которому есть много вопросов у общины депутатов. И вместе с депутатами мы будем искать путь, как достигать целей и выводить детей в офлайн, в безопасные школы. Как догнать все знания, которые были потеряны за последние несколько лет – за ковид, полномасштабную войну – будем искать этот путь", – рассказал Федоров.

Напомним, Министерство образования и науки (МОН) изменило требования к работе дистанционных классов. Минимальное количество учеников в таких классах должно составлять 20 учеников, но основатели школ могут в определенных случаях делать их еще меньше. Изменения происходят в рамках политики "Школа офлайн", цель которой – обеспечить качественное образование для каждого ребенка, независимо от его места пребывания.

Классы могут быть уменьшены до:

10 учеников – для заведений на временно оккупированных, прифронтовых территориях, в селах и поселках всей Украины;

15 учеников – для заведений в других городах.

Дети с временно оккупированных территорий могут учиться по педагогическому патронажу. Дистанционное обучение возможно даже без всех параллелей классов. Заведение любого типа может работать по дистанционной форме, если в нем отсутствуют не более двух параллелей. Например, школа имеет дистанционные 1–6, 8–11 классы – 7 класса может не быть. Учителя, которые останутся без нагрузки, смогут присоединиться к кадровому резерву.

В то же время родители и образовательное сообщество не поддерживают такие инициативы и считают что это противоречит законодательству. Так, например, в документах нет нормы об отчислении учеников – внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) с дистанционного обучения или переводе их на очное по новому месту жительства.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что учителя забили тревогу из-за изменений в дистанционном образовании с 1 сентября 2025 года.

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