Учителя забили тревогу из-за изменений в дистанционном образовании с 1 сентября 2025 года: это нарушает права детей и педагогов

Министерство образования и науки обновило правила дистанционного обучения в Украине. Основные изменения касаются детей, которые находятся за рубежом, ведь теперь они могут изучать только предметы, касающиеся украиноведческого компонента. Кроме того, меняется обучение и для учеников, которые находятся на временно оккупированных или прифронтовых территориях.

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Педагоги забили тревогу в связи с такими решениями образовательного ведомства и считают, что это нарушает права детей на обучение по полной образовательной программе дистанционно и противоречит законодательству. Так, директора дистанционных школ Мариуполя уверяют, что принятые документы не учитывают ряд критических аспектов. В частности, дети с ВОТ, которые сейчас находятся за рубежом, вынуждены учиться в интеграционных классах или даже более низкого уровня, что не предусмотрено нашей системой образования, информирует Новая украинская школа.

Кроме того, по словам руководителей, учебные программы иностранных школ не соответствуют Государственным стандартам образования в Украине и не синхронизированы друг с другом. Педагоги объединились для коллективного обращения к депутату Верховной Рады Сергею Магере. В нем они отметили, что изменения принятые МОН исключают изучение точных и естественных наук, иностранных языков с 1 по 9 класс при обучении по украиноведческому компоненту и сокращают часы на изучение этих предметов в 10-11 классах. Таким образом дети не смогут поступать в украинские университеты.

Также, по словам директоров школ, новые правила нарушают права учителей на труд из-за создания искусственных ограничений для функционирования дистанционного обучения и лишают их средств к существованию.

"Проблемы, указанные выше, касаются всех школ, перемещенных с оккупированных и прифронтовых территорий, которые работают по Государственным стандартам Украины. Уже с 1 сентября 2025 года большое количество учителей, работающих в этих школах, потеряют работу, а тысячи украинских детей – возможность продолжить обучение по полной образовательной программе", – говорится в обращении.

В муниципалитетах временно оккупированных городов считают, что самое главное сейчас для них – сохранить кадровый резерв педагогов, для того чтобы иметь возможность возобновить работу школ после деоккупации украинских городов.

Начальник департамента образования Мариупольского городского совета Владимир Курский пояснил, что местные власти будут пользоваться предоставленными МОН возможностями по сохранению кадрового состава школ. А также, развивать патронатное образование для детей на оккупированных территориях, однако очень важно сохранить возможность, чтобы родители самостоятельно могли выбирать форму обучения детей.

"Мы, конечно, будем пользоваться теми возможностями, которые предоставляет нам МОН, по сохранению кадрового состава школ. Будем развивать патронатное образование для детей на оккупированных территориях, кто-то присоединится к кадровому резерву, который создает МОН. Но все же такой мы считаем, что очень важно сохранить возможность родителям свободно выбирать форму обучения для своих детей", – сказал Курский.

Так, он отметил, что предварительные разговоры с родителями учеников дистанционных школ показали, что они заинтересованы в полноценном обучении детей по украинским программам. Кроме того, школьники, которые сейчас учатся онлайн, демонстрируют высокие результаты, около 60% учеников имеют результаты выше среднего.

В то же время, заместитель министра образования и науки Надежда Кузьмичева объяснила, что украинские дети, учась одновременно в двух школах, локальной и украинской, имеют чрезмерную нагрузку. Они вынуждены учиться с утра до вечера, поэтому такое образование становится формальным.

В связи с этим МОН начало разрабатывать формат обучения, который бы позволил детям учиться в школах тех стран, где они находятся и сохранять свою связь с Украиной. По словам Кузьмичевой, украиноведческий компонент пока не пользуется большой популярностью , однако постоянно тестируется, обновляется, улучшается, адаптируется к потребностям детей. Она отметила, что не исключено, что педагоги, привлеченные к работе дистанционных школ, обеспокоены преждевременно.

Магера, к которому обратились за помощью директора дистанционных школ, убежден, что принятый приказ МОН надо отменить, и направил соответствующее депутатское обращение премьер-министру Денису Шмыгалю.

Народный депутат, который считает эти решения МОН дискриминационными, что Шмыгаль дал поручение рассмотреть его депутатское обращение.

"К рассмотрению привлечены министр образования Оксен Лисовой, вице-премьер Ольга Стефанишина и председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин", – сказал Магера.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что родители бьют тревогу из-за изменений правил дистанционного обучения в украинских кшолах.

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