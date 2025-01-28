Более 9 миллионов детей в Эфиопии были вынуждены покинуть школу: что случилось

Более 9 миллионов детей в Эфиопии не могут посещать школу. Это произошло из-за вооруженных конфликтов, стихийных бедствий, межплеменных противоречий и экономических трудностей.

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Тыграйская война истощила экономические ресурсы страны, повлекла за собой разрушение инфраструктуры, в том числе и школ, сообщает Рhys.org. Конфликт в девяти регионах также подорвал правительственный контроль, повлекший массовые сбои в работе основных услуг, в частности образования и здравоохранения.

В конце 2024 года около 10 000 школ были повреждены и более 6 000 закрыты из-за конфликтов и стихийных бедствий. Больше всего пострадали регионы Амхара, Оромия, Тиграй, Сомали и Афар.

В трех из них (Амхари, Оромии и Тиграе) в общей сложности 8 910 000 детей не посещают школу. Особенно сильно пострадала Амхара, поскольку на текущий учебный год из 7 миллионов учатся только 2,3 миллиона школьников.

Невозможность посещать школу приводит к разрушительным последствиям. В частности возникает риск детского труда, ранних браков и других форм эксплуатации, уверяют эксперты. Также это влияет на дальнейшие ситуации в жизни, как ограниченные возможности трудоустройства и большую уязвимость к бедности и социальной изоляции.

Кроме того, когда дети не ходят в школу, это препятствует когнитивному, социальному и эмоциональному развитию. Также ограничивает способность школьников приобретать навыки, необходимые для личного роста и будущей работы. Малообразованные люди меньше готовы активно участвовать в общественной жизни. Это также удручает инновации, усиливает неравенство и сдерживает национальный прогресс и стабильность.

Утрата возможностей получения образования для миллионов детей также подрывает способность нации развивать человеческий капитал, необходимый для его роста. Необразованное население более восприимчиво к втягиванию в постоянный конфликт.

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