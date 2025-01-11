Как работает школа в Индии, где учится только одна ученица. Видео

В селе Нарапаненипалле в Телангане, Индия, в школе учится единственная школьница – девятилетняя девочка Киртана. Уроки преподает одна учительница, которая каждый день приходит в школу ради ученицы.

Видео дня

Такая ситуация возникла из-за того, что в этой местности нехватка школьников. Для того чтобы школа не закрылась, родители ученицы решили, что девочка должна ходить на уроки именно сюда, сообщает BBC news Ukrainian.

Уроки начинаются в 9 утра с английского языка, после чего занятия, где изучают местный язык. Затем математика и естествознание.

"Если школу однажды закрывают, становится трудно вновь открыть ее для учеников, поэтому мой отец решил позволить мне здесь учиться. Я останусь здесь, пока не закончу седьмой класс, после чего пойду на обучение в среднюю школу", – рассказала Киртана.

Независимо от того, сколько в учебном заведении школьников – 10 или 20, оно будет все равно функционировать, даже если там учится один ребенок, поделилась учительница четвертоклассницы.

Стоимость содержания школы составляет около 14 тысяч долларов в год.

15 лет назад, в учебном заведении обучалось 70 учеников, но с тех пор их существенно уменьшилось.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что более 250 миллионов детей по всему миру не посещают школу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!