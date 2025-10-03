Более половины подростков хотят оставаться жить в Украине: результаты исследования

52% подростков хотят оставаться жить в Украине. На желание детей оставаться жить в родном месте влияет ощущение принадлежности к общине. Так, 53% школьников полностью или преимущественно чувствуют свою принадлежность к обществу. В то же время, 32% учеников не чувствует ее вообще или чувствует слабо.

Об этом свидетельствуют результаты исследования "Война, образование и социальный капитал. Три года полномасштабного вторжения". В отчете отмечается, что среди основных факторов принадлежности подростки указывали на удовлетворенность учебой, наличие друзей и легкость в установлении новых связей.

В частности, 71% довольных обучением в школе детей чувствуют себя частью общества, тогда как среди неудовлетворенных таких только 28%. 69% подростков, которые считают свою деятельность имеющей смысл, имеют высокое чувство принадлежности к обществу, среди тех, кто этого не чувствует, – 20%.

В опросе приняли участие онлайн более 120 школ из всех подконтрольных Украине регионов. Ответы предоставляли учителя, школьники и их родители.

Среди прочего, 46% подростков верят в будущее страны, 16% пессимистично настроены, 33% не определились. Наиболее оптимистично настроены учителя и представители администраций – 67% и 88% соответственно.

В вопросе будущего трудоустройства 40% подростков критически оценивают возможность найти достойную работу в своей общине и в Украине в целом. В то же время, такое же количество школьников такие возможности для себя видит.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что 31% украинских школьников испытывает страх и тревогу во время учебы.

