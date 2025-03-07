Больше, чем просто рюкзак. Что такое рандосеру и почему японские школьники обожают эти традиционные портфели

Рандосеру – традиционный японский школьный рюкзак, символизирующий дисциплину, единство и образовательное развитие. Этот портфель остается неотъемлемой частью школьной культуры этой страны. В отличие от обычных ранцев, японского может хватить более чем на 6 лет ежедневного использования. Для японских детей рандосеру – больше, чем просто рюкзак – это символ детства, дисциплины и общего опыта.

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Рюкзак производится из толстой кожи или синтетического материала, что делает его чрезвычайно прочным. Кроме того, что в портфель дети складывают школьные принадлежности, он может служить защитой головы в случае землетрясения. Из-за того, что в Японии часто случаются землетрясения, такая функция придает ранцу еще большее значение, сообщает Times of India.

Дизайн рандосера был вдохновлен военными рюкзаками из Нидерландов. А сейчас этот ранец является обязательным условием для японских первоклассников по всей стране. Поскольку у большинства школ нет личных шкафчиков, ученики ежедневно возят все необходимое из дома в школу. Хотя некоторые утверждают, что это слишком тяжело для маленьких детей, Япония ценит выносливость и стойкость, поэтому эта традиция продолжается.

Сначала эти портфели имели только два цвета – черный для мальчиков и красный для девочек. Однако впоследствии выбор расширился, а некоторые ранцы также имеют персонализированные детали, такие как вышивка, герои мультфильмов или индивидуальные инициалы.

Несмотря на дискуссии о том, должны ли сумки быть легче, рандосеру остается мощным символом японского детства. Речь идет не только о том, чтобы носить с собой книги — это нести историю, силу и частицу идентичности Японии.

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