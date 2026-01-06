Больше экзаменов, единый порог: МОН хочет изменить правила поступления в магистратуру и аспирантуру
Министерство образования и науки (МОН) планирует изменить перечень единых профессиональных вступительных испытаний (ЕПВИ) для поступления в магистратуру. Так, в 2026 году предлагается добавить предметный тест по биоэтике.
Соответствующую норму предусматривает проект Порядка приема в учреждения высшего образования, который вынесен на общественное обсуждение. Экзамен будут сдавать студенты, поступающие в магистратуру на естественные, медицинские и фармацевтические специальности.
Тест по биоэтике будет обязательным для таких специалистов:
Для поступающих в аспирантуру МОН планирует ввести единый порог по сумме результатов двух блоков единого вступительного экзамена (ЕВЭ). Для участия в конкурсном отборе в 2026 году планируют допускать тех абитуриентов, которые суммарно наберут не менее 300 рейтинговых баллов за выполнение теста общей учебной компетентности и теста по иностранному языку как двух составляющих ЕВЭ. В случае прохождения собеседования по иностранному языку вместо ЕВЭ оценка за это вступительное испытание должна быть не менее 150 баллов.
Замечания и предложения к проекту Порядка приема МОН принимает до 16 января 2026 года. Принятие документа должно обеспечить прозрачную вступительную кампанию в 2026 году и равные условия доступа к получению второго и третьего уровня высшего образования, в частности за средства государственного бюджета.
