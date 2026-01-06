Больше экзаменов, единый порог: МОН хочет изменить правила поступления в магистратуру и аспирантуру

Министерство образования и науки (МОН) планирует изменить перечень единых профессиональных вступительных испытаний (ЕПВИ) для поступления в магистратуру. Так, в 2026 году предлагается добавить предметный тест по биоэтике.

Видео дня

Соответствующую норму предусматривает проект Порядка приема в учреждения высшего образования, который вынесен на общественное обсуждение. Экзамен будут сдавать студенты, поступающие в магистратуру на естественные, медицинские и фармацевтические специальности.

Тест по биоэтике будет обязательным для таких специалистов:

Биология и биохимия

Экология

Биотехнологии и биоинженерия

Биомедицинская инженерия

Ветеринарная медицина

Медсестринство

Технологии медицинской диагностики и лечения

Терапия и реабилитация (по специализациям)

Фармация

Для поступающих в аспирантуру МОН планирует ввести единый порог по сумме результатов двух блоков единого вступительного экзамена (ЕВЭ). Для участия в конкурсном отборе в 2026 году планируют допускать тех абитуриентов, которые суммарно наберут не менее 300 рейтинговых баллов за выполнение теста общей учебной компетентности и теста по иностранному языку как двух составляющих ЕВЭ. В случае прохождения собеседования по иностранному языку вместо ЕВЭ оценка за это вступительное испытание должна быть не менее 150 баллов.

Замечания и предложения к проекту Порядка приема МОН принимает до 16 января 2026 года. Принятие документа должно обеспечить прозрачную вступительную кампанию в 2026 году и равные условия доступа к получению второго и третьего уровня высшего образования, в частности за средства государственного бюджета.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Украине хотят усилить контроль за поступлением в вузы – экзамены будут снимать на видео.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!