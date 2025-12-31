В Украине хотят усилить контроль за поступлением в вузы – экзамены будут снимать на видео

В Украине хотят ввести видеозапись экзаменов при поступлении в учреждения высшего образования, которая будет проводиться не менее чем с двух камер видеонаблюдения. Соответствующую инициативу содержит проект Порядка приема, который вынесен на общественное обсуждение.

Норму Министерство образования и науки планирует реализовать во время вступительной кампании 2026 года. В документе предлагается обнародовать видеозаписи о прохождении творческого конкурса, конкурса физических способностей или собеседований или профессиональных экзаменов на сайте вуза в течение трех рабочих дней после объявления оценок поступающих.

Также там указано, что хранение видеоматериалов и обезличенных письменных работ на сайтах университетов в открытом доступе должно продолжаться в течение одного года в виде активных интернет-ссылок.

В то же время, видеозаписи поступающих, которые находятся на временно оккупированной территории или являются военнослужащими, не обнародуются, но хранятся в приемной комиссии. Работы абитуриентов, которые не были приняты на обучение, также будут храниться в учебных заведениях не менее одного года, после чего будут уничтожаться с составлением акта об этом.

Таким образом, МОН планирует исключить недобросовестное оценивание при вступительных экзаменах, а также норма будет иметь антикоррупционное значение.

Абитуриенты должны будут предоставлять письменное согласие на видеофиксацию, обнародование и хранение записей. Требование будет касаться всех поступающих, кроме военнослужащих и поступающих с временно оккупированных территорий.

