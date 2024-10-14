Больше теории или практики? В сети возникла дискуссия по обучению в школах: только 3% выпускников в Украине связывают жизнь с наукой

Во взрослой жизни только 3% выпускников связывают себя с наукой, становясь инженерами, изобретателями, конструкторами и учеными. В то время как остальные ученики выбирают более практичные специальности.

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Об этом отмечает украинский образовательный эксперт Владимир Спиваковский в сообщении в Facebook. По его словам, поэтому в школах появляется непростой выбор: давать больше теории или практики, увеличивая научный фундамент или добавлять предметы, необходимые для жизни.

"В будущей взрослой жизни с наукой связывают себя только 3% выпускников, становясь инженерами, изобретателями, конструкторами и учеными. Но что, извините, дает школа остальным 97%, которые становятся поварами, редакторами, менеджерами, продавцами, бизнесменами, строителями, программистами, чиновниками, продюсерами и врачами?", – пишет Спиваковский.

Он отмечает, что в школе практически все предметы – это науки. Даже на литературе дети, вместо того чтобы читать художественные произведения, должны изучать образы героев и на экзаменах отвечать кто во что был одет и кому и что сказал.

"Я "за" науки, чтобы не было даже сомнений! Но. Тогда появляется непростой выбор. Надо: или продолжать этот научный фундамент школы укреплять еще больше. Или предметы вводить другие, потому что что-то школа должна делать и для жизни. Или ставить школе другие цели. Или оставить все как есть", – добавляет образовательный эксперт.

Спиваковский предложил к обсуждению вопроса распределения знаний в школе со следующими вариантами:

100% теории;

80% теории – 20% практики;

50% теории – 50% практики;

20% теории – 80% практики;

0% теории –100% практики.

Украинцы разделились в своих мыслях и приняли участие в дискуссии.

"Практика, не объясненная теорией, развивает магическое мышление. Выпустим из школы хороших исполнителей, у которых зеленого представления нет, почему надо делать так, а не иначе".

"Давайте разберемся – "в какой школе". Начальная – 100% практики. 2 степень – 50/50, а дальше, как показывает европейский опыт, школа должна делиться на классическую (университетскую) гимназию и реальную (профессиональную) гимназию. Первая готовит к поступления в университет, вторая – дает профессию и готовит к поступлению в политех. В классической – 80/20. В реальной – 20/80".

"Ибо школа должна давать инструменты для получения образования умения читать и писать, и возможность под наблюдением педагогов все попробовать. А что заинтересует, то профильное обучение и выбирать. Не может существовать универсальной школьной программы. Это только на заводе формы для изготовления продукции одинаковые, а люди не одинаковы. И чем большее образование борется за подравнение всех под один шаблон, тем больше теряет связи с науками и направлением развития человечества".

"Теорию обязательно, чтобы хоть знать, что ответ на вопрос можно нагуглить, впоследствии. Практику так, но разумно. Для того чтобы во взрослом возрасте, например, подобрать препарат по уходу за розами и понять, что препараты в растении могут распространяться как снизу вверх так и сверху вниз – не нужна практика. Но вопрос сам по себе практический".

"Я училась в училище в 80-х. Помню, что у нас попытались ввести новинку. Один предмет – теория определенное время, потом практика. Дальше то же с другим предметом. Учиться было легче. Знания усваивались. Мне было довольно интересно. Ну а для школы не факт, что подойдет такая система".

"Теорию нужно изучать на практике. Зачем переливать из пустого в пустое. На практике теория лучше усвоится. Просто практика должна быть интересна, а для галочки".

"Детям, имеющим способности к наукам – 100% теории, к рабочим профессиям – 20% теории, 80% практики, тем же, кто планирует высшее профессиональное образование получать – 50/50".

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