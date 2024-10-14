Больше теории или практики? В сети возникла дискуссия по обучению в школах: только 3% выпускников в Украине связывают жизнь с наукой

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
309
Больше теории или практики? В сети возникла дискуссия по обучению в школах: только 3% выпускников в Украине связывают жизнь с наукой

Во взрослой жизни только 3% выпускников связывают себя с наукой, становясь инженерами, изобретателями, конструкторами и учеными. В то время как остальные ученики выбирают более практичные специальности.

Видео дня

Об этом отмечает украинский образовательный эксперт Владимир Спиваковский в сообщении в Facebook. По его словам, поэтому в школах появляется непростой выбор: давать больше теории или практики, увеличивая научный фундамент или добавлять предметы, необходимые для жизни.

"В будущей взрослой жизни с наукой связывают себя только 3% выпускников, становясь инженерами, изобретателями, конструкторами и учеными. Но что, извините, дает школа остальным 97%, которые становятся поварами, редакторами, менеджерами, продавцами, бизнесменами, строителями, программистами, чиновниками, продюсерами и врачами?", – пишет Спиваковский.

Больше теории или практики? В сети возникла дискуссия по обучению в школах: только 3% выпускников в Украине связывают жизнь с наукой

Он отмечает, что в школе практически все предметы – это науки. Даже на литературе дети, вместо того чтобы читать художественные произведения, должны изучать образы героев и на экзаменах отвечать кто во что был одет и кому и что сказал.

"Я "за" науки, чтобы не было даже сомнений! Но. Тогда появляется непростой выбор. Надо: или продолжать этот научный фундамент школы укреплять еще больше. Или предметы вводить другие, потому что что-то школа должна делать и для жизни. Или ставить школе другие цели. Или оставить все как есть", – добавляет образовательный эксперт.

Спиваковский предложил к обсуждению вопроса распределения знаний в школе со следующими вариантами:

  • 100% теории;
  • 80% теории – 20% практики;
  • 50% теории – 50% практики;
  • 20% теории – 80% практики;
  • 0% теории –100% практики.
Больше теории или практики? В сети возникла дискуссия по обучению в школах: только 3% выпускников в Украине связывают жизнь с наукой

Украинцы разделились в своих мыслях и приняли участие в дискуссии.

"Практика, не объясненная теорией, развивает магическое мышление. Выпустим из школы хороших исполнителей, у которых зеленого представления нет, почему надо делать так, а не иначе".

"Давайте разберемся – "в какой школе". Начальная – 100% практики. 2 степень – 50/50, а дальше, как показывает европейский опыт, школа должна делиться на классическую (университетскую) гимназию и реальную (профессиональную) гимназию. Первая готовит к поступления в университет, вторая – дает профессию и готовит к поступлению в политех. В классической – 80/20. В реальной – 20/80".

Больше теории или практики? В сети возникла дискуссия по обучению в школах: только 3% выпускников в Украине связывают жизнь с наукой

"Ибо школа должна давать инструменты для получения образования умения читать и писать, и возможность под наблюдением педагогов все попробовать. А что заинтересует, то профильное обучение и выбирать. Не может существовать универсальной школьной программы. Это только на заводе формы для изготовления продукции одинаковые, а люди не одинаковы. И чем большее образование борется за подравнение всех под один шаблон, тем больше теряет связи с науками и направлением развития человечества".

Больше теории или практики? В сети возникла дискуссия по обучению в школах: только 3% выпускников в Украине связывают жизнь с наукой

"Теорию обязательно, чтобы хоть знать, что ответ на вопрос можно нагуглить, впоследствии. Практику так, но разумно. Для того чтобы во взрослом возрасте, например, подобрать препарат по уходу за розами и понять, что препараты в растении могут распространяться как снизу вверх так и сверху вниз – не нужна практика. Но вопрос сам по себе практический".

Больше теории или практики? В сети возникла дискуссия по обучению в школах: только 3% выпускников в Украине связывают жизнь с наукой

"Я училась в училище в 80-х. Помню, что у нас попытались ввести новинку. Один предмет – теория определенное время, потом практика. Дальше то же с другим предметом. Учиться было легче. Знания усваивались. Мне было довольно интересно. Ну а для школы не факт, что подойдет такая система".

Больше теории или практики? В сети возникла дискуссия по обучению в школах: только 3% выпускников в Украине связывают жизнь с наукой

"Теорию нужно изучать на практике. Зачем переливать из пустого в пустое. На практике теория лучше усвоится. Просто практика должна быть интересна, а для галочки".

Больше теории или практики? В сети возникла дискуссия по обучению в школах: только 3% выпускников в Украине связывают жизнь с наукой

"Детям, имеющим способности к наукам – 100% теории, к рабочим профессиям – 20% теории, 80% практики, тем же, кто планирует высшее профессиональное образование получать – 50/50".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как прогулы влияют на успеваемость и будущее школьников.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

УкраинаОбразование в УкраинеШколаВладимир Спиваковский