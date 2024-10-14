Как прогулы влияют на успеваемость и будущее школьников: 5 фактов, на которые следует обратить внимание родителям

Школьники, которые прогуливают уроки чаще своих сверстников, получают более низкие результаты на тестированиях. Более того, в следующий класс ученики переходят с отставанием в программе.

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Такие выводы стали известны по американскому исследованию, пишет Освитория. Поэтому детям приходится работать над наверствованием образовательных потерь и овладевать новым материалом, что приводит к двойной нагрузке.

Американские исследователи почти 20 лет анализируют, как прогулы влияют на успеваемость школьников, их самооценку и дальнейшую жизнь. Они выделили 5 фактов, на которые следует обратить внимание родителям.

5 фактов о прогулах школы

Дети, пропускающие уроки в первый месяц, могут плохо посещать школу в течение всего года. А половина учеников, прогулявших 2-4 дня в сентябре, пропускают почти месяц обучения.

Если школьники пропускают около 18 дней в году обучения (2 дня в месяц), это негативно влияет на их успеваемость.

Когда ученики пропускают уроки в средней школе, это становится главным показателем того, что ребенок покинет школу.

Школьники, у которых растут показатели посещения, увеличивают шансы окончить обучение и улучшить свои академические перспективы.

В 2020-2021 учебном году в США по меньшей мере 14,7 млн учеников по всей стране отсутствовали. То есть отсутствие почти удвоилось по сравнению с более чем 8 млн учащихся в COVID-19, которые пропускали столько дней в школе, которые находились под угрозой отчисления.

В то же время шотландские исследователи установили, что прогулы в школе негативно влияют на оценки выпускных экзаменов и карьерные перспективы во взрослой жизни.

Так, разница между учениками, которые немного, но систематически пропускали уроки, и теми, кто делал это изредка, составляет 10%. Кроме того, по словам ученых, прогулы повышают вероятность рискованного и проблемного поведения школьников и снижают мотивацию к обучению. Особое влияние имеет период, когда дети переходят из начальной в среднюю школу.

Для анализа ученые воспользовались данными людей, живущих в Великобритании. Тенденции в разных частях страны и в разных социальных группах были одинаковыми. Так, прогулы влияли на шансы поступления в заведения высшего образования и стремление к этому.

Люди, пропустившие пять дней в школе в возрасте 10 лет, имели на 5,2% больше шансов не получить никакой квалификации и на 4,1% больше шансов остаться без работы.

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