95% учителей считают, что школьники стали хуже учиться – результаты исследования

95% учителей считают, что с началом полномасштабного вторжения России в Украину у школьников ухудшились успехи в учебе. Такие наблюдения базируются на своих впечатлениях педагогов, которые они провели диагностируя учеников и обсуждая их успехи с коллегами.

Видео дня

Об этом говорится в результатах опроса Rakuten Viber совместно со студией онлайн образования EdEra, сообщает Оsvita.ua. В то же время среди других причин учителя выделили бытовые препятствия и стресс из-за войны.

Более того, на образовательные потери влияют также онлайн обучение – 57,6% опрошенных, непонимание учениками своего будущего – 56,4%, накопленное отставание со времен ковида – 56,4% и отсутствие мотивации к обучению – 53,4%.

90% учителей проводят дополнительное повторение материала, чтобы дети имели возможность наверстать образовательные потери и консультируют родителей по этому поводу, предлагая школьникам дополнительные занятия. 29% педагогов организует внеклассные мероприятия, а 3% педагогов не используют никаких методов.

В то же время 74% педагогов считают, что ответственность за наверстование образовательных потерь несут сами школьники. 72% учителей указали на роль родителей в этом вопросе.

69% опрошенных считают, что они сами должны отвечать за наверстование материалов с детьми.

В список тех, кто должен помогать в этом процессе, педагоги включили МОН, администрации школ и местную власть.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что почти 40% поступающих показали низкий уровень знаний по математике.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!