Больше времени на теорию и практику: как изменится преподавание предмета ''Защита Украины'' с 1 сентября 2025 года

Министерство образования и науки Украины утвердило изменения в Типовую образовательную программу учреждений общего среднего образования. Так, в школах увеличивается до двух обязательных часов в неделю для изучения предмета "Защита Украины".

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Об этом образовательное ведомство сообщило на официальном сайте. Благодаря этому планируется, что ученики смогут углубленно изучать тактическую медицину, технологии беспилотных систем, противодействие информации и другие критически важные умения для самозащиты.

"Министерство образования и науки Украины утвердило ключевые изменения в Типовую образовательную программу для старшеклассников и старшеклассниц. Отныне предмет "Защита Украины" предусматривает 2 обязательных часа недельной нагрузки вместо предыдущего диапазона 1,5– 2 часа", – говорится в сообщении.

Таким образом, старшеклассники будут иметь больше времени на практические занятия и теорию. А также смогут учиться в тренинговом формате в течение 8 часов раз в месяц.

Изменения начинают действовать с 1 сентября 2025 года во всех учреждениях общего среднего образования.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что ветераны смогут преподавать в школах "Защиту Украины".

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