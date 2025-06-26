Больше времени на теорию и практику: как изменится преподавание предмета "Защита Украины" с 1 сентября 2025 года
Министерство образования и науки Украины утвердило изменения в Типовую образовательную программу учреждений общего среднего образования. Так, в школах увеличивается до двух обязательных часов в неделю для изучения предмета "Защита Украины".
Об этом образовательное ведомство сообщило на официальном сайте. Благодаря этому планируется, что ученики смогут углубленно изучать тактическую медицину, технологии беспилотных систем, противодействие информации и другие критически важные умения для самозащиты.
"Министерство образования и науки Украины утвердило ключевые изменения в Типовую образовательную программу для старшеклассников и старшеклассниц. Отныне предмет "Защита Украины" предусматривает 2 обязательных часа недельной нагрузки вместо предыдущего диапазона 1,5– 2 часа", – говорится в сообщении.
Таким образом, старшеклассники будут иметь больше времени на практические занятия и теорию. А также смогут учиться в тренинговом формате в течение 8 часов раз в месяц.
Изменения начинают действовать с 1 сентября 2025 года во всех учреждениях общего среднего образования.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, что ветераны смогут преподавать в школах "Защиту Украины".
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