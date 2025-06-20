Ветераны смогут преподавать в школах "Защиту Украины": что для этого нужно
Министерство образования и науки (МОН) и Министерство по делам ветеранов подготовили совместный приказ №868/483, который утверждает методические рекомендации по трудоустройству ветеранов войны на должности учителей учебного предмета "Защита Украины". Следовательно, ветераны смогут передавать школьникам практические навыки по основам военного дела, тактической медицины, гражданской защиты и безопасности.
Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ирина Верещук в Telegram-канале. По ее словам, это решение сочетает реинтеграцию защитников и долгосрочное укрепление национальной устойчивости.
Как известно, в этом году МОН начало пилотирование обновленной программы "Защита Украины". Согласно ей, ребята будут учиться вместе без разделения на группы, а дисциплину смогут преподавать не только учителя-предметники, но и волонтеры или ветераны.
Для того, чтобы стать ветеранам стать преподавателями "Защиты Украины" им нужно:
Также разработаны рекомендации для директоров школ по мероприятиям, которые помогут ветеранам успешно интегрироваться в образовательный процесс и эффективно использовать свой опыт для обучения молодежи.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинцы по-разному отреагировали на решение, чтобы в школах работали ветераны.
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