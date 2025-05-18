В каждой украинской школе должен быть ветеран: сеть всколыхнула новая дискуссия

Заместитель руководителя офиса Президента Украины Ирина Верещук сообщила, что преподавать курс "Защита Украины" должны ветераны. По ее словам, лучше них никто не научит детей, как это защищать свое государство.

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В официальном Telegram-канале она указала, что необходимо быстро научить достаточное количество ветеранов, которые станут инструкторами в учебных заведениях. Таким образом планируется совместить патриотическое образование и трудоустройство ветеранов.

"Да, есть еще проблема – низкие зарплаты. Бюджет Минобразования ограничен. Но я убеждена: местные общины должны найти возможности доплачивать ветеранам из своих бюджетов. Потому что, когда ветеран учит детей – страна имеет будущее", – написала Верещук.

В то же время украинцы по-разному отреагировали на такую инициативу. Так, наставница репетиторов Виктория Щербина в заметке в Тhreads спросила пользователей соцсети, как они относятся к нововведению. Многие из них написали о том, что преподавателям такого предмета нужно хотя бы педагогическое образование или опыт общения с детьми. Кроме того, украинцы считают, что не все военные смогут работать со школьниками и делать это нужно только после полной реабилитации.

"Сначала полная реабилитация у психотерапевта, а уже потом в помещение с кучей детей, которые не будут сразу слушаться. Мы все понимаем, что военные по понятным причинам теряют и психическое здоровье. На сколько? Каждый отдельный случай. Не будет ли риском для жизни и здоровья детей, которые шумят, бегают и т.д., человек с ПТСР?".

"Абсолютно не каждый специалист своего дела может преподавать. Во-первых сейчас очень много военных – обычные люди, которых мобилизовали, люди которые ремонтировали машины, продавали, занимались ремонтами и тому подобное. Можно ли считать их компетентными в преподавании предмета? Вопрос открытый. Во-вторых даже лучший военный, с годами подготовки, опыта и практики не обязательно сможет преподавать. Тем более детям. Учитывая психологические аспекты и не только".

"Не поддерживаю это совсем. Потому что работать учителем сейчас ну очень не просто дело, и люди со здоровой психикой не всегда выдерживают. А здесь человек будет который увидел и почувствовал весь тот ужас что творится на передовой, выдержит ли его психическая нагрузка этих учений?".

В то же время есть и те, кто поддержал такую инициативу.

"Вот, я так же это вижу, хорошая идея, в школе нас учил отставной майор, не очень знаю его опыт, он вел "защиту Отечества", конечно у ребят, но и мы были на его уроках всегда интересно, и практично".

"Положительно, но конечно есть много нюансов, и это не так просто просто сделать и воплотить конечно же. Мы же не хотим как на болотах. Но идея хорошая".

"Так должно быть. Конечно, с предпосылками, обучением самого ветерана преподаванию, но да. Это правильно, они смогут рассказать детям именно так как должно быть, а не как "в синей книжке" написано. И здесь манипулируют, что это "принудительная патриотизация", нет, это наша реальность с соседом, который никуда не денется. И дети должны понимать что происходит и почему именно так".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что все ученики и студенты пройдут общевойсковую подготовку в рамках изучения "Защиты Украины".

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