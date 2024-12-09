Все ученики и студенты пройдут общевойсковую подготовку в рамках изучения "Защиты Украины"
Все ученики школ, студенты колледжей и училищ независимо от пола должны проходить начальную общевойсковую подготовку. Ее будут реализовывать преподавая предмет "Защита Украины".
Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук в Telegram. Он рассказал, что Правительство утвердило Порядок проведения начальной общевойсковой подготовки в учебных заведениях.
"Порядком предусмотрено, что начальную подготовку проходят граждане Украины независимо от пола, получающих профильное среднее образование в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), специализированного, профессионального высшего образования всех форм собственности, имеющих лицензию на проведение образовательной деятельности на соответствующем уровне полного общего среднего образования", – написал чиновник.
Цель подготовки состоит в формировании первичных общевойсковых знаний и специальных компетентностей в отношении оборонного сознания, ознакомления граждан с местом и ролью гражданина в связи с осознанием своей конституционной обязанности по защите Отечества, независимости и территориальной целостности государства.
Напомним, в Украине заработают первые 1200 ячеек для преподавания обновленного предмета "Защита Украины" в 2024 году. В общей сложности будет создано около 2000 специальных центров. Предмет будет в формате учебных дней, а школы будут сами определять даты проведения занятий.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, как в школах будут преподавать "Защиту Украины".
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