Все ученики и студенты пройдут общевойсковую подготовку в рамках изучения 'Защиты Украины'

Все ученики школ, студенты колледжей и училищ независимо от пола должны проходить начальную общевойсковую подготовку. Ее будут реализовывать преподавая предмет "Защита Украины".

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Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук в Telegram. Он рассказал, что Правительство утвердило Порядок проведения начальной общевойсковой подготовки в учебных заведениях.

"Порядком предусмотрено, что начальную подготовку проходят граждане Украины независимо от пола, получающих профильное среднее образование в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), специализированного, профессионального высшего образования всех форм собственности, имеющих лицензию на проведение образовательной деятельности на соответствующем уровне полного общего среднего образования", – написал чиновник.

Цель подготовки состоит в формировании первичных общевойсковых знаний и специальных компетентностей в отношении оборонного сознания, ознакомления граждан с местом и ролью гражданина в связи с осознанием своей конституционной обязанности по защите Отечества, независимости и территориальной целостности государства.

Напомним, в Украине заработают первые 1200 ячеек для преподавания обновленного предмета "Защита Украины" в 2024 году. В общей сложности будет создано около 2000 специальных центров. Предмет будет в формате учебных дней, а школы будут сами определять даты проведения занятий.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как в школах будут преподавать "Защиту Украины".

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