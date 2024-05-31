Больше всего в городе. В Николаеве открыли суперсовременное школьное укрытие: какой он выглядит

В Заводском районе Николаева открыли суперсовременное укрытие в школе. Площадь убежища в учебном заведении самая большая в городе – 900 метров квадратных. Там сейчас учится более 1200 школьников.

Об этом сообщили на официальной странице Николаевского городского совета в Facebook. Пространство помещения разделено на зоны, где дети могут не только учиться, но и посещать внешкольные занятия. Кроме того укрытие имеет соответствующее оборудование, качественную мебель и все необходимое для образовательного процесса.

Учиться в убежище во время воздушной тревоги может около 500 школьников. В помещении есть маленькая библиотека, которая будет пополняться. Кроме того, там есть арт-зона, где ученики могут пообщаться и проводить время вместе. Также есть уголок для проведения лекций или уроков для множества школьников.

По словам мэра города Александра Сенкевича, это лучшее убежище в Николаеве и дети имеют возможность комфортно учиться.

"Зайдя в это укрытие, я испытал удивление и большую благодарность. Я благодарен нашим партнерам за то, что у нас есть такое современное укрытие, где детям будет очень комфортно и удобно учиться. К сожалению, в такие времена здесь они должны будут учиться. Но я хочу, чтобы они вернулись за парты. Я надеюсь, что в Николаеве будет появляться больше таких мест. И большинство детей сможет получать образование офлайн. А в случае тревоги спускаться и продолжать учиться в таких замечательных укрытиях", – сказал чиновник.

Известно, что помещение строилось с декабря 2023 года.

До полномасштабного вторжения России в Украину в этом учебном заведении обучалось около тысячи детей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в ГСКО объяснили, можно ли проводить уроки в укрытиях во время тревоги.

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