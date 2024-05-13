Есть разные подходы: в ГСКО объяснили, можно ли проводить уроки в укрытиях во время тревоги

Глава Государственной службы качества образования Руслан Гурак сообщил, что в каждой украинской школе есть разные возможности и подходы к проведению уроков во время воздушной тревоги. По его словам, некоторые учебные заведения имеют укрытия с отдельными кабинетами для каждого класса, поэтому они могут продолжить обучение.

В то же время Гурак отметил, что в некоторых школах дети находятся во время тревоги в убежище все вместе, поэтому проведение уроков там невозможно. Об этом чиновник рассказал в интервью СМИ.

"Разные школы делают по-разному, в каждой школе есть своя образовательная программа и свой учебный план. Если в укрытии есть отдельный уголок или даже отдельный кабинет – там можно спокойно продолжать обучение. Но есть укрытие, где ученики сидят все вместе, поэтому организовать образовательный процесс там невозможно", – сообщил председатель ГСКО.

Он также добавил, что каждое учебное заведение имеет разные возможности и географические расположения, что также влияет на продолжение обучения во время угрозы воздушных атак.

Видео дня

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что школьникам объяснили план действий на случай продолжительной воздушной тревоги во время НМТ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!