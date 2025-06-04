Больший шанс поступить на бюджет. В Украине увеличили госзаказ на еще одну отрасль: перечень специальностей

В Украине увеличили государственный заказ на аграрные отрасли в 2025 году на 10,2%. В частности, это касается степени бакалавра и магистра. Так, количество достигнет 5 300 бюджетных мест. Абитуриенты, которые выберут для себя эту отрасль, имеют больше шансов попасть на бюджет. Даже если у них будут немного ниже баллы чем у тех, кто поступает на другие специальности.

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Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль в Telegram. По его словам, благодаря такому решению удастся достичь качественного обновления кадрового потенциала в агроинженерии, ветеринарной медицине, животноводстве и агрономии.

"Увеличение государственного заказа – это шаг к качественному обновлению кадрового потенциала в агроинженерии, ветеринарной медицине, животноводстве, агрономии. Именно эти специалисты станут драйверами технологического обновления агросектора, развития сельских общин и укрепления экономики страны", – говорится в сообщении.

Чиновник отметил, что решение является частью комплексной политики правительства по адаптации системы образования к современным потребностям рынка труда, поддержки послевоенного восстановления и обеспечения устойчивого развития аграрного сектора Украины.

Так, наибольшее увеличение на бакалавриате предусмотрено по специальностям:

"Агрономия" – на 90 мест (до 2 200 в целом);

"Водные биоресурсы и аквакультура" – на 60 мест (до 250);

"Агроинженерия" – на 40 мест (до 1 500);

"Садово-парковое хозяйство" – на 20 мест (до 250).

Для подготовки магистров государственный заказ увеличится на 440 мест – до 2 394 в целом. В частности:

"Агроинженерия" – на 155 мест (до 715);

"Животноводство" – на 115 (до 335);

"Агрономия" – на 100 (до 900);

"Водные биоресурсы и аквакультура" – на 45 (до 125);

"Лесное хозяйство" – на 15 (до 225);

"Садово-парковое хозяйство" – на 13 мест (до 87).

Отдельное внимание уделяется ветеринарной медицине, отметил Коваль. По его словам, государственный заказ на подготовку магистров по этой специальности вырастет на 205 мест и составит 925.

Кроме того, количество бюджетных мест на подготовку профессиональных младших бакалавров в 2025 году остается стабильно высоким. Общее составит 5 270, что на 30 больше, чем в 2024 году.

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