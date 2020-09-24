В школах не хватает учебников на украинском языке – МОН

В Украине не хватает учебников 6, 8 и 9 классов школы, чтобы полностью обеспечить переход обучения с русского на украинский язык.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки. Чиновники отметили, что внесение изменений в постановление Кабмин от 23 января 2020 года № 41 дало бы возможность обеспечить детей учебниками.

"Проект изменений в постановление был подготовлен еще в феврале 2020 года. Однако тогда он почему-то не был согласован с заинтересованными органами исполнительной власти и соответственно не был передан на утверждение правительством. В августе министерство в оперативном режиме начало согласования нормативного документа для того, чтобы обеспечить детей учебниками", – говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что в 2020 году за счет бюджета будут напечатаны учебники для 6 класса, а также появятся правовые основания для перераспределения учебников для 8 и 9 классов между областями, где имеется их избыток и где их не хватает.

Всего предусмотрено издать для 6-класса учебники по шести предметам общим тиражом 252 282 экземпляра.

Как сообщал OBOZREVATEL, в школах Украины введут "корректирующее обучение".

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