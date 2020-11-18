В украинском учебнике по химии порекомендовали лечить рак содой

Борис Бондарь Учебники 17:21, 18.11.2020 Обновлено: 17:21, 18.11.2020

В учебнике по химии для 9-х классов украинской школы написано, что сода имеет профилактические и лечебные свойства при онкозаболеваниях.

Об этом рассказала в Facebook Инна Домина. Автор учебника сослался на информацию с сайта для пенсионеров.

В рубрике "Интересно знать" в учебнике рассказано о полезных свойствах пищевой соды. В частности указывается, что водный раствор соды рекомендовано пить для профилактики и лечения онкозаболеваний, смягчения кашля при простуде.

"Мне действительно нравится учебник по химии для 9 класса Савчин М.М. – доступно и структурировано представлен базовый материал. Но что же нам делать с научностью школьных учебников? Когда уже наконец в учебниках будут подаваться новости современной науки, а не тренды нетрадиционной медицины с сайта Ассоциации пенсионеров?!" – написала Домина.

Соду применяют при лечении и профилактики онкологии
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Сайт ассоциации пенсионеров
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Пользователи в сети нашли и другие сомнительные утверждения в этом же учебнике.

Так Каролина Айрапетян в Facebook написала о спиртовых компрессах при простудных заболеваниях и применении фитотерапевтического препарата Уролесан при лечении мочекаменную болезни.

"Учебник по химии Савчин М. М. рекомендует девятиклассникам и девятиклассницам:

  • лечить онкологию и отбеливать зубы пищевой содой, опираясь на сайт Украинской ассоциации пенсионеров;

  • спиртовой компресс при простудных заболеваниях (не опираясь даже на украинскую ассоциацию алкоголизма и синдрома отмены);

  • лечить мочекаменную болезнь недоказуемой фитотерапией – Уролесаном (состоит из моркови дикой, шишек хмеля, душицы, этанола 96%, масла мяты перечной, масла пихты сибирской)", – написала Айрапетян.

Пользователи нашли сомнительные утверждения в учебнике
Facebook
Фитотерапевтический сироп лечит мочекаменную болезнь
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При простуде делают спиртовые компрессы
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Ранее OBOZREVATEL, в украинском учебнике для первых классов нашли грубую ошибку – датой основания Киева указан XIX век, а не 482 год (V век). Автором учебника указана Ольга Хорошковская.

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