В украинском учебнике по химии порекомендовали лечить рак содой

В учебнике по химии для 9-х классов украинской школы написано, что сода имеет профилактические и лечебные свойства при онкозаболеваниях.

Об этом рассказала в Facebook Инна Домина. Автор учебника сослался на информацию с сайта для пенсионеров.

В рубрике "Интересно знать" в учебнике рассказано о полезных свойствах пищевой соды. В частности указывается, что водный раствор соды рекомендовано пить для профилактики и лечения онкозаболеваний, смягчения кашля при простуде.

"Мне действительно нравится учебник по химии для 9 класса Савчин М.М. – доступно и структурировано представлен базовый материал. Но что же нам делать с научностью школьных учебников? Когда уже наконец в учебниках будут подаваться новости современной науки, а не тренды нетрадиционной медицины с сайта Ассоциации пенсионеров?!" – написала Домина.

Соду применяют при лечении и профилактики онкологии Facebook

Сайт ассоциации пенсионеров Facebook

Пользователи в сети нашли и другие сомнительные утверждения в этом же учебнике.

Так Каролина Айрапетян в Facebook написала о спиртовых компрессах при простудных заболеваниях и применении фитотерапевтического препарата Уролесан при лечении мочекаменную болезни.

"Учебник по химии Савчин М. М. рекомендует девятиклассникам и девятиклассницам:

лечить онкологию и отбеливать зубы пищевой содой, опираясь на сайт Украинской ассоциации пенсионеров;

спиртовой компресс при простудных заболеваниях (не опираясь даже на украинскую ассоциацию алкоголизма и синдрома отмены);

лечить мочекаменную болезнь недоказуемой фитотерапией – Уролесаном (состоит из моркови дикой, шишек хмеля, душицы, этанола 96%, масла мяты перечной, масла пихты сибирской)", – написала Айрапетян.

Пользователи нашли сомнительные утверждения в учебнике Facebook

Фитотерапевтический сироп лечит мочекаменную болезнь Facebook

При простуде делают спиртовые компрессы Facebook

Ранее OBOZREVATEL, в украинском учебнике для первых классов нашли грубую ошибку – датой основания Киева указан XIX век, а не 482 год (V век). Автором учебника указана Ольга Хорошковская.