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В школьном учебнике нашли ляп с датой основания Киева. Фотофакт

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В украинском учебнике для первых классов нашли грубую ошибку – датой основания Киева указан XIX век, а не 482 год (V век). Автором учебника указана Ольга Хорошковская.

На ляп в тексте в Facebook указал Владимир Людмирский, опубликовав соответствующее фото.

"Багато в Україні міст – великих і маленьких, молодих і старовинних. Одним з таких старовинних міст є Київ – столиця України. Це давнє місто, заснований ще в 19 столітті. Софіївський собор, Києво-Печерська лавра – пам'ятки тих часів", – указано в учебнике.

Отметим, что Ольга Хорошковская – доктор педагогических наук, сотрудник Института педагогики и обладательница государственных премий в сфере образования, лауреат Государственной премии Украины в области образования.

Как сообщал OBOZREVATEL, в учебнике по английскому языку для учеников 3-го класса, автором которого является Оксана Карпюк, нашли множество грамматических ошибок.

В украинском учебнике по географии для учащихся 6-го класса нашли карту драконов с известной компьютерной игры Skyrim.

Также в школьном учебнике по географии для 11 классов, который рекомендован Министерством образования Украины, обнаружили немало ошибок.

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Автор
Алексей Титофф Алексей Титофф
Место
Украина Киев
Теги
Учеба Школа
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