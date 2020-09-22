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У шкільному підручнику знайшли ляп з датою заснування Києва. Фотофакт

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В українському підручнику для перших класів знайшли грубу помилку – датою заснування Києва вказано XIX століття, а не 482 рік (V століття). Автором підручника вказана значиться Хорошковська.

На ляп в тексті в Facebook вказав Володимир Людмирський, опублікувавши відповідне фото.

"Багато в Україні міст – великих и маленьких, молодих и старовинних. Одним з таких старовинних міст є Київ – столиця України. Це давнє місто, Заснований ще в 19 столітті. Софіївський собор, Києво-Печерська лавра – пам'ятки тих часів", – зазначено в підручнику.

Відзначимо, що Ольга Хорошковська – доктор педагогічних наук, співробітник Інституту педагогіки і володарка державних премій в сфері освіти, лауреат Державної премії України в галузі освіти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у підручнику з англійської мови для учнів 3-го класу, автором якого є Оксана Карпюк, знайшли безліч граматичних помилок.

В українському підручнику з географії для учнів 6-го класу знайшли карту драконів з відомої комп'ютерної гри Skyrim.

Також в шкільному підручнику з географії для 11 класів, який рекомендований Міністерством освіти України, виявили чимало помилок.

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Автор
Олексій Тітофф Олексій Тітофф
Місце
Україна Київ
Теги
Навчання Школа
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