'Брехунець', папы-мамы и т.д. Филолог назвала самые сложные слова радиодиктанта-2024, текст которого писала Оксана Забужко

Самыми сложными словами радиодиктанта-2024 стали "брехунець", "тати-мами", "чутися в гурті" и "засланчий". Сам текст был не сложным, однако синтаксис и пунктуация вызвали некоторые трудности у участников флешмоба.

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Об этом рассказала профессор, ведущая научная сотрудница Института украинского языка НАН Украины Лариса Масенко в эфире Украинского радио. По ее словам, в тексте были подрядные, сложно-подрядные и сложно-сочинительные предложения, прямой язык, сравнительные обороты, а также все знаки препинания.

"Текст был не сложным, если брать орфографию. Если брать написание слов, их было немного таких, которые вызывали бы затруднения. Но сложной была пунктуация, синтаксис. Синтаксис был "забужковский". То есть здесь были и подрядные предложения, сложно-подрядные и сложносочиненные, и прямая речь, и сравнительные обороты, и, конечно, все знаки присутствовали пунктуационные: и двоеточение, и тире, и восклицательные знаки, и кавычки, и как сама говорила автор: "очень много нужно было обнять запятыми", – рассказала Масенко.

Она отметила, что автор много работала над текстом, чтобы упростить свой стиль написания. Тем не менее, в диктанте присутствуют сложные и длинные предложения, что не делало диктант простым.

Посмотреть текст радиодиктанта-2024 можно по ссылке.

Напомним, автором текста этого года стала писательница Оксана Забужко, читал диктант военный и поэт Павел Вышебаба.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Вышебаба назвал самый сложный момент в Радиодиктанте-2024.

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