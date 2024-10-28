Павел Вышебаба назвал самый сложный момент в радиодиктанте-2024

Украинский поэт и военный Павел Вышебаба, читавший радиодиктант-2024, рассказал, что текст писательницы Оксаны Забужко "Магия голоса" был нелегким. Однако сложнее всего было не спеть "Ревет и стонет" и танго "Оксана, Оксана...".

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Об этом Вышебаба рассказал "Суспільному". Он отметил, что, вероятно, не смог бы написать диктант без ошибок. Кроме того, военный поделился, что получил текст раньше и готовился к его чтению.

"Сложнее всего в радиодиктанте было не спеть "Ревет и стонет" и танго "Оксана, Оксана...". Очень старался, чтобы люди услышали очень непростую стилистику и текст", – поделился Вышебаба.

Он также отметил, что сейчас национальное единство является залогом государства, поэтому нужно сохранять подобные общие ритуалы как радиодиктант или ежедневная минута молчания.

"Это как в семье, когда есть общий ритуал – поехать на природу, или сесть вместе за стол на Пасху, – вот так же у нации есть общие ритуалы. Это не только встретиться на День независимости, или же сходить на концерт поп-певца, это также о том, чтобы написать радиодиктант. Выразить уважение своему языку, написать радиодиктант — не важно, с ошибками или без. Ошибки не совершили те, кто его не писал", – сказал военный.

Он поделился, что до этого не участвовал в написании радиодиктанта, ведь писал их слишком много в школе и университете.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинцы отреагировали на радиодиктант-2024 и назвали преимущество Вышебабы Гнатковскому.

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