'Почему все говорят об Оксане и брехунце?' Украинцы отреагировали на радиодиктант-2024 и назвали преимущество Вышебабы над Гнатковским

Украинцы бурно отреагировали на текст радиодиктанта национального единства, написанного украинской писательницей Оксаной Забужко. В сети отмечают, что текст "Магия голоса" был ожидаемо сложным, но "не столь страшным", как прогнозировали. Большинство украинцев хвалят Павла Вышебабу за прочтение и шутят об использованном писательницей слова "брехунец".

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OBOZ.UA собрал реакции на радиодиктант. В сети пишут, что "молитвы не понадобились" и текст был великолепным, а некоторые отмечают сложную пунктуацию и несоблюдение Вышебабой пауз перед тире.

Больше всего в соцсетях обсуждают использованные в радиодиктанте "брехунец" и слова из песни "Оксано, Оксано, я чую твій голос, то вітер мені з України приніс". "Писала радиодиктант, чтобы потом понимать, чего в Твиттере все говорят об Оксане и брехунце", – отметила одна из пользовательниц Х.

Поскольку текст "Магия слова" посвящен Украинскому Радио, которое празднует столетие в ноябре 2024 года, слово "брехунец" было использовано в значении репродуктора для радио. В народе ироническое название "брехунец" закрепилось в советское время, освещая таким образом отношение людей к отфильтрованной цензурой информации, которая тогда подавалась.

"Скажу как человек, который начинал свой творческий путь с государственного радио. За слово "брехунец" от старших коллег можно было выхватить. А теперь это слово смело произносится на Украинском радио. Кто бы мог подумать, что нас постигнет такой безумный прогресс!" – написала в Facebook Лена Чиченина.

Также Забужко использовала слова из украинской песни "Оксано, Оксано, я чую твій голос, то вітер мені з України приніс", которую раньше включали на свадьбах.

В сети не утихают шутки об "одном забужковском предложении", впрочем, украинцы пишут, что текст пришелся по душе как самостоятельное литературное произведение, и он был хорошо прочитан Вышебабой.

А филолог Ольга Васильева раскритиковала Вышебабу за несоблюдение пауз перед тире.

Солистка группы Go_A Екатерина Павленко призналась, что путалась в знаках препинания, но в этом году они хорошо чувствовались.

"Мне было очень сложно, потому что знаки препинания – не моя сильная сторона, я сильно путалась. А еще я так давно не писала ручкой, что сделала ошибку во втором слове – просто перепутала буквы местами. Но интонации и знаки препинания ощущались. Очень важное событие и знаковая встреча, которая характеризует нас как нацию. Где бы мы ни были, в каком бы месте мира ни находились, мы можем найти наше и сделать это вместе", – сказала певица.

Своими впечатлениями от написания радиодиктанта поделился также военный 68-й отдельной егерской бригады с позывным Трай, который ныне находится на Покровском направлении на фронте.

"Радиодиктант для нас – это объединяющий фактор, это придает нам сил бороться дальше" , – подчеркнул он.

Директор и руководитель Ривненского драмтеатра Владимир Петрив отметил, что писал радиодиктант не впервые, но "благодаря Забужко в этом году чувствовал определенный трепет".

"Пишу не впервые, но сегодня, благодаря Забужко, почувствовал трепет, она накрутила такое в этом тексте. Нам не удалось полностью написать диктант, раздалась воздушная тревога, но две трети текста написали. Текст мне понравился, потому что он завершается оптимистично. Все мы верим, что этот голос будет звучать всегда", – отметил Петрив.

Глава Национального агентства по вопросам государственной службы Наталья Алюшина рассказала, что для нее написание радиодиктанта было очень эмоциональным, ведь текст был наполнен мощным содержанием.

"Хочу выразить респект Павлу Вышебабе, он начитал идеально. Можно было догадаться, те паузы, которые он выдерживал, пригодились. Хочу отметить сам текст, обратите внимание: в каждом абзаце – Украина. Содержимое текста очень вдохновляет: "влюбиться", " дети любят", "бодро", – сказала она.

Временно поверенная по делам Великобритании в Украине Шарлотта Сурун также писала радиодиктант, хотя изучает украинский язык всего год. Она отметила, что такое событие важно, как инструмент борьбы с российской пропагандой.

"Нужно продолжать совершенствовать свой язык. В тексте видно, что украинский язык – это очень красиво. Это не просто хороший язык, но и оружие. Украинский язык и украинская культура являются мощным средством борьбы с российской пропагандой", – отметила Сурун.

Ранее OBOZ.UA писал, где посмотреть запись радиодиктанта 2024 года и как отправить свой текст на проверку.

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