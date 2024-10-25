Где просмотреть запись радиодиктанта 2024 года и как отправить свой текст на проверку: полное видео

В Украине 25 октября состоялся крупнейший украиноязычный флешмоб – радиодиктант национального единства. Текст "Магия голоса" написала писательница Оксана Забужко, а прочитал его поэт и воин Вооруженных сил Павел Вышебаба. Цель радиодиктанта – объединить как можно больше людей вокруг Украины по всему миру.

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Акцию проводят каждый год ко Дню украинской письменности и языка. В этом году радиодиктант, несмотря на масштабную воздушную тревогу, писали уже в 25-й раз. Присоединились к нему и украинцы за границей, и военные на передовой.

Посмотреть полное видео радиодиктанта-2024 можно здесь:

Из-за границы к написанию и эфиру присоединились, в частности, вице-президент Всемирного Конгресса Украинцев из ОАЭ Евгений Семенов, художница Марина Палий из Германии, заведующая кафедрой украинского языка и литературы Загребского университета в Хорватии Дария Павлешен.

На линии фронта радиодиктант писали, в частности, находящиеся на Покровском направлении побратимы Павла Вышебабы из 68-й отдельной егерской бригады.

Также присоединились в посольстве Украины на Кипре и посольстве Украины в Нидерландах.

Радиодиктант призван не проверять грамотность украинцев, а сплотить вместе тысячи людей по всему миру. Отправлять на проверку свою работу не обязательно. Однако, если хотите, чтобы ваш текст проверили специалисты, есть два способа:

– отправить его бумажным письмом по адресу: 01001 г. Киев, ул. Крещатик, 26. Важно, чтобы на штемпеле была дата не позднее 27 октября;

– сфотографировать/отсканировать написанный текст (в формате .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) и отправить его до 11:00 28 октября по адресу [email protected].

Текст радиодиктанта опубликуют в понедельник, 28 октября, в 11:00 на сайте Украинского Радио и Суспільного. Участники могут проверить свои тексты самостоятельно. Результаты проверки отправленных диктантов объявляют, как правило, в декабре.

В прошлом году к радиодиктанту присоединились более полумиллиона человек, около 20 тысяч отправили его на проверку.

Напомним, ранее Оксана Забужко рассказала, что работала над текстом "Магия голоса" три недели. Сложнее всего, по ее словам, было уложиться в объем одной страницы и дописать последнее предложение. Кроме того, литератор заверила, что пыталась избегать "забужковского" стиля с длинными предложениями.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, кто читал радиодиктант в предыдущие годы и какой вуз установил рекорд.

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