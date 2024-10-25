Где проверить радиодиктант-2024 и как узнать свой результат

В понедельник, 28 октября, в 11:00 на сайте Украинского радио и Суспільне Культура обнародуют текст радиодиктанта-2024. Участники флешмоба смогут проверить себя на ошибки после обнародования.

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Об этом сообщило "Суспільне Мовлення" на официальном сайте. Те, кто хочет, чтобы диктант проверили специалисты, могут отправить текст бумажным письмом или по электронному адресу.

Бумажное письмо нужно отправить по адресу: 01001 г. Киев, ул. Крещатик, 26. Важно, чтобы на штемпеле была дата не позднее 27 октября.

Чтобы отправить его в электронном виде, нужно сфотографировать/отсканировать написанный текст (в формате .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) и отправить его до 11:00 28 октября по адресу [email protected].

Напомним, Забужко рассказала, что работала над текстом три недели. Литератор поделилась, что сложнее всего было вложиться в объем одной страницы и дописать последнее предложение. Кроме того, она отметила, что текст не будет иметь "забужковского" стиля с длинными предложениями.

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