Британский студент, обучающийся в колледже США, назвал три самые глупые вещи, которые ему приходилось слышать от местных. Вирусное видео

Британский студент по имени Питт, который учится в колледже США, рассказал три самых глупых вещи, которые ему говорили местные люди. Больше всего парня удивило то, когда хвалили его английский.

Своими впечатлениями студент поделился в ТикТок. Он был удивлен тем, как мало американцы знают об Англии. Вирусное видео собрало уже более 1,4 миллионов просмотров.

"Во-первых, ко мне подошел человек и сказал: "Учитывая, что ты европеец, твой английский действительно хорош", – делится Пит.

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Когда парень сообщил, что он из Англии, получил странный ответ. Собеседник почему-то привел в пример товарища из Франции, чей английский "намного хуже".

Второе, что он заметил, это то, что американцы "спутали австралийский и английский акценты".

По словам студента, американский сверстник называл его "австралийцем", потому что считал, что Австралия и Великобритания – это одно и то же.

Видео дня

И последнее, что больше всего его поразило, это то, что его друзья не верили, что он из села или что они вообще существуют.

"Когда я сказал своему другу, что живу в деревне, мне пришлось целый час убеждать его, что деревня – это не только с Minecraft, что я не шучу, и что деревни действительно существуют в окружающем мире", – делится впечатлениями Пит.

Пользователи соцсети не заставили себя ждать с комментариями и выразили шок. Некоторые из них поделились своими собственными историями первых встреч с американцами:

"Я ирландец, и меня спрашивали, встречал ли я леприконов около 600 раз", "Многие американцы спрашивали меня, есть ли у нас электричество и Интернет в Швеции, разговаривая со мной по Интернету".

"Я англичанин и ходил в среднюю школу в Калифорнии, меня спросили, все ли мы живем в замках и ездим верхом, есть ли у нас здесь деревья и разговариваем ли мы на английском".

"Меня спросили, есть ли у нас туалеты и электричество во Франции".

"Однажды меня спросили, знаю ли я Королеву. Я сказал, что каждый первый вторник месяца захожу к Лиз на послеобеденный чай. Верили".

"Меня спросили, есть ли у нас еще викинги, когда я сказал, что я скандинав".

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