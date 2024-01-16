Нет ''разборок'' и чатов в Viber, но родители активно волонтерят в школе: чем отличается обучение в Канаде от того, что в Украине

В Канаде родители учеников активно участвуют в жизни школы, однако не могут выбирать учебное заведение или учителя. Кроме того, чтобы пообщаться с педагогом, нужно пройти определенную процедуру, и встреча будет проходить в присутствии администрации. Тем не менее многие взрослые всегда с удовольствием помогают в школьной жизни и активно волонтерствуют.

Этими и другими подробностями школьной жизни в Канаде и участия в ней родителей поделилась учительница Александра Журавлева в Facebook. Женщина переехала из Украины и сейчас работает педагогом в одном из учебных заведений.

Журавлева рассказала, что после переезда в другую страну и сама хотела пойти в школу своего сына волонтером. Однако для того, чтобы получить такую возможность, нужно пройти проверку полицейскими после года проживания в стране и получить сертификат. Родители, которые помогают в учебных заведениях, организуют различные мероприятия, в частности концерты, разнообразные уроки, экскурсии или Fun lunch.

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"Раз в 2 недели в школе Fun lunch – родители заказывают пиццы, бургеры или другой фастфуд вместо привычного термоса или лоточка из дома. И когда все эти заказы приходят в школу, их нужно рассортировать по классам и раздать во время ланча. Этим занимаются родители-волонтеры", – пишет учительница.

А вот родительских комитетов или групп для общения в Viber в Канаде нет. Однако есть школьный совет, который помогает, в частности, собирать средства, только не с родителей. Потом, по словам Журавлевой, руководитель учебного заведения отчитывается, куда решают потратить деньги. В школе, где работает педагог, например, купили интерактивную доску, 20 планшетов, несколько раций и оранжевых жилетов для дежурства, спортивный инвентарь, математические игры, книги в библиотеку.

По словам учительницы, родители не знают, к какому именно педагогу попадет их ребенок, и могут получить эту информацию в последний день каникул. Кроме этого, школьников ежегодно "перемешивают", формируя новые классы. Таким образом в учебных заведениях пытаются избежать лишних разговоров, нежелательного поведения и буллинга. Журавлева уверяет, что родители в таких вопросах ничего не решают и на просьбу перевести их ребенка в другой класс получат отказ.

В случае если у школьников или родителей возникают недоразумения или проблемы, учителя можно спросить после уроков, когда взрослые забирают своих детей. Однако если ситуация серьезная, поговорить с педагогом можно только после уроков и в присутствии администрации. Ходить по школе, стоять под классом слушать или разбираться с другими учениками в канадской школе не принято. Как рассказывает Журавлева, двери учебного заведения закрыты в течение всего дня, поэтому попасть в него можно только через офис и регистрацию у секретаря.

"Ученик отсутствует – родители обязаны сообщить в школу, указав причину. Звонят не мне, а на специальную школьную линию и оставляют сообщения, а у меня в электронном журнале высвечивает: "Больной – звонила мама". Иначе вся семья, чьи телефонные номера добавлены в школьную базу, получит телефонный звонок и имейл об отсутствии", – делится педагог.

Она отмечает, что когда школьник допускает нарушения, то об этом сразу сообщают его родителям. Если ученика отстраняют от учебы на несколько дней, то его нужно забрать домой и пробыть с ним все это время. Журавлева говорит, что это невыгодно родителям, ведь с детьми до 12 лет должен всегда быть кто-то из взрослых, поэтому нужно или отпрашиваться с работы, или нанимать няню.

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