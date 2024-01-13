Начальная школа до 11 лет, три экзамена и нет ''зубрежки'': образовательная экспертка назвала отличия обучения в Великобритании от Украины

Ирина Миньковская, образовательный эксперт, соавтор реформы Новой украинской школы рассказала об опыте, который получила после посещения Великобритании по программе "Лидерство ради образовательных трансформаций". Специалист отметила, что, несмотря на высокую стоимость обучения и проживания, британское образование продолжает привлекать учеников и студентов со всего мира.

Своими мыслями эксперт поделилась с Новой украинской школой. Миньковская рассказала об основных отличиях между украинским и британским образованием и как иностранные педагоги оценивают наших учеников.

Эксперт отметила, что в Великобритании обучается более 500 тысяч иностранных студентов и школьников. Минимальная стоимость обучения составляет от 10 тысяч фунтов в год – около 475 тыс. грн. В то время как посещение частной престижной школы начинается от почти полутора миллионов гривен за один год. Учиться в университете обойдется в сумму, чуть больше 500 тысяч грн. за два семестра. Такие цифры не учитывают проживание на территории этой страны.

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Миньковская рассказала, что Британия и дальше придерживается опыта гендерных школ – отдельно для мальчиков и девочек. Дети учатся постепенно и бесстрессово: учитываются их знания, умения, навыки и оценивание. Британские школьники должны сдать три основных экзамена – при поступлении в среднюю школу, аттестацию о полном общем среднем образовании и оценивание в колледже или после обучения в 12 и 13 классах.

Начальная школа несколько отличается от украинской, в частности, она начинается в 5 лет и длится до 11-ти. Первые два класса ученики больше играют и только в третьем начинают учиться. В среднюю школу дети идут в 11 лет и учатся до 16. A-level предполагает 12–13 учебные года или колледж.

По словам образовательного эксперта, украинские родители отмечают некоторые преимущества для детей, получающих образование в Британии. В частности, школьники имеют больше творческой работы, а все материалы закупаются учебным заведением. Также Миньковская отмечает, что ученики более вовлечены в спорт, чтение и познавательные классы. Кроме того, в британских школах действует правило отсутствия телефонов, гендерных стереотипов и лишних конспектов.

В учебных заведениях Британии действует правило больше думать, чем "зубрить", что помогает школьникам лучше развивать навыки анализа, дискуссий, слушания и аргументации. Образовательный специалист обращает внимание, что таким образом удается достигать взаимоуважения в треугольнике "ученик-учитель-взрослый". В частности, родители не делают домашние задания вместе с детьми, а педагоги ободряют учеников на соревнованиях.

Специалист также поделилась и отзывами иностранных учителей, которые отметили, что украинские дети имеют основательное образование, что помогает им преодолеть недостаток знаний по английскому языку. Также педагоги отметили, что школьники слишком сфокусированы на результате своих достижений и обладают сильными лидерскими качествами.

Подытоживая, Миньковская сказала, что Украине важно привлекать внимание международного и украинского сообществ, для того чтобы возобновить качественное обучение. Она также отметила необходимость пересмотреть доступные способы и методы сохранения и улучшения качества образовательных услуг в экстремальных условиях.

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