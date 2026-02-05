Британский телеведущий вернулся в школу на один день и 'прозрел': чем его поразили современные ученики и объявления в учительской

Британский телеведущий и писатель Адриан Чайльз поделился своими впечатлениями от дня, проведенного в средней школе в Бирмингеме. По его словам, он вернулся оттуда с гораздо большими знаниями, чем ученики, которые чему-то научились от него. В частности, его восхитила выносливость не только учителей, но и учеников, ведь целый день обучения, любого, истощает.

Об этом он написал в колонке The Guardian. Кроме того, Чайльза также поразила записка, которую он увидел в учительской. В ней говорилось о том, сколько информации запоминают ученики. Так, 10% – от чтения, 50% – от того, что видят и слышат, 80% – от личного опыта, а 90% – того, что преподают другим.

"На стене в учительской мое внимание привлекла одна записка. Прошу прощения у учителей, читающих эту статью, для которых следующее утверждение, возможно, является устаревшей максимой, которую они уже устали видеть. Оно звучало так: Ученики запоминают 10% того, что читают; 20% того, что слышат; 30% того, что видят; 50% того, что видят и слышат; 70% того, что обсуждают с другими; 80% личного опыта; 90% того, что преподают другим", – написал Чайльз.

Он отмечает, что это кажется вполне справедливым. Однако осознание того, что те рассказы о каких-то вещах на радио и статьи, которые он пишет, почти никто не помнит, огорчает. А такая расточительность времени на написание или эфирного времени разочаровывает. Он делится, что убеждает себя в том, что радио и писательство – более благородные искусства, которые дольше остаются в памяти аудитории, чем телевидение. Однако, согласно утверждению в записке, – это не так. Ведь именно телевидение, где люди видят и слышат одновременно, имеет лучшие результаты для запоминания.

Интересны и высокие результаты, которые объясняют силу "эхо-камеры". Если 70% того, что люди обсуждают с единомышленниками, а также 80% их личного опыта остается в памяти, то можно увидеть как правда становится истиной.

"А еще есть поразительно высокий 90% уровень запоминания точки зрения – обоснованной или нет – которую вы так старательно навязывали другим. Я понимаю, что все это немного негативно, но что же поделать. Каждый день – это день обучения", – резюмировал телеведущий.

