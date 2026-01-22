Каждый четвертый ученик носит подгузники: новый опрос показал тревожную тенденцию в начальной школе Британии

Каждый четвертый ребенок начальной школы в Великобритании не приучен к пользованию туалетом, поэтому ходит на уроки в подгузниках. Столько же учеников не может есть самостоятельно. В ежегодном опросе учителя отметили, что количество школьников, которые не овладевают базовыми навыками, необходимыми для обучения, растет.

Педагоги вынуждены тратить полтора часа ежедневно на смену подгузников или на помощь в туалете, что в итоге равно целому учебному дню в неделю. 70% учителей отметили, что из-за остановки проведения уроков пострадала общая успеваемость в классе, информирует Daily Mail.

В то же время, родители не считают своим долгом приучать детей к туалету и поручают это другим. Поэтому в некоторых школах педагоги откладывают уроки и приучают школьников к туалету и другим базовым навыкам.

Кроме того, 37% детей начинают обучение в начальной школе не готовыми к ней, тогда как в 2024 году таких было 33%. 28% учеников идут в заведение не умея самостоятельно есть и пить. Такая же доля не умеет пользоваться книгами, пытаясь листать страницы как на планшетах.

Специалисты забили тревогу, ведь состояние готовности детей к школе достигло критического момента.

Большинство британцев назвали родителей ленивыми и считают, что школам нужно прекратить принимать детей, которые не имеют базовых навыков. Кроме того, они говорят, что неудивительно, что современные школьники нуждаются в терапии, ведь мамы не могут позаботиться о выполнении своих обязанностей.

Некоторые из пользователей сети отметили, что родителей детей, которые приходят в подгузниках нужно штрафовать, а если же их не будут платить, то отстранить такого ученика от обучения. Поделились своим опытом и работники школы, которые рассказали, что в столовой количество детей, которые не пользовались приборами а ели руками просто поражает.

"Я некоторое время работала в столовой начальной школы. Количество детей, которые ели руками, было невероятным. Ножи, вилки и ложки оставались на столе, приготовленные для них. Но большинство детей ими не пользовались. Помощник во время обеда".

"Штрафовать родителей за каждую смену подгузника и после определенного количества штрафов или раньше, если штрафы не оплачены, отстранить ребенка от учебы. После двух отстранений от обучения исключить ребенка и заставить родителей найти новую школу, если они смогут".

