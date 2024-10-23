'Бро, го чилить!' Упражнения в тетради НУШ для 5 класса вызвали дискуссию среди украинцев

В сети разгорелась дискуссия из-за упражнений в рабочей тетради по программе Новой украинской школы для 5 класса. В частности, преподаватель физики Александр Граб удивился, почему дети изучают жаргон программистов и работников развлекательных заведений, разместив пример из печатного издания.

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Сообщение появилось в Facebook. Школьникам в задании нужно заменить слова на общеупотребительные. Ученикам предложили три варианта: "Бро, го чилить в ламповый хаб? Инфасотка, там крутой вайб", "Си морели таки вкусные!" и "Нет времени, нужно фиксить баги для проги".

"Я вот думаю, а какая дидактическая цель данного упражнения по украинскому языку для детей 5-го класса, которые учатся в Новой украинской школе? Зачем изучать жаргоны программистов, работников развлекательных заведений и т.д? Неужели цель внедрения НУШ была именно у таких упражнениях? Интересно, кто из рецензентов пропустил такие учебные материалы в печать? Интересно, кто из рецензентов пропустил такие учебные материалы в печать? Не удивлюсь, если в следующих классах детей на уроках украинского языка будут учить по "фене" разговаривать", – написал педагог.

Однако большинство пользователей соцсети не согласились с мужчиной и отметили, что эти высказывания уже устарели для школьников.

"Училась на факультете украинской филологии в далеком 98-м. Даже тогда мы изучали жаргонизмы, диалектные слова и т. д. Нормальная практика. Язык живой и меняется постоянно. Нельзя жить в капсуле и думать, что все люди говорят на языке Котляревского. Детей же не заставляют зубрить эти слова (они их так знают). А просят заменить на литературные. Кстати, приведенный жаргон уже устарел, дети уже так не говорят".

"Нормальное задание, многие из детей так действительно говорят. А здесь им предлагают высказать то же мнение, но общеупотребительными словами. И да, это не жаргон в тех сферах, что вы упомянули. Первое и третье предложение – молодежный сленг. Учащиеся уже давненько не "исправляют ошибки", а "фиксят баги".

"А как изучать жаргонизмы без примеров и практики? Надо уметь их различать, чтобы избегать".

"Вы забыли или пропустили когда-то изучение "Лексикологии" в 6 классе, раздел "Лексикология", тема "Стилистически окрашенные слова".

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