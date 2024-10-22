'Что из этого набора слов должен понять ученик 5 класса?' Учебник НУШ со странными заданиями возмутил родителей

Учебник для 5 класса по программе Новой украинской школы вызвал возмущение среди родителей школьников. Так, одном из заданий ученикам предлагается назвать слова, посредством которых содержание воспринимается на слух. Также после прочтения текста детям нужно назвать количество звуков и букв в словах и определить, каких звуков меньше в украинском языке.

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На это обратил внимание директор департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко в Facebook. Он отметил, что вся жизнь работает со словом, однако не смог понять смысл задания, которое должен выполнить пятиклассник.

"НУШ, говорите? А скажите мне, пожалуйста, что означает задачу "назовите слова, с помощью которых мы смысл воспринимаем на слух"? Что из этого набора слов должен понять школьник пятого класса, если пятидесятилетний дядя, всю жизнь работающий со словом , ни фига из этого предложения не понял?", – написал Сидоренко.

"А как вам это задание:" Установите количество звуков и букв в этих словах. Сделайте вывод, каких звуков в украинском языке больше?", – добавил он.

Мужчина делится, что согласно условию задания дети на примере случайных слов должны установить, каких звуков больше в украинском языке. По его словам, о том, что больше согласных, должны рассказать на уроках.

Более того, Сидоренко привел в пример текст, предлагаемый пятиклассникам к ознакомлению. В частности, предложение: "Шум дождя за окнами смешивается со звуками падений миллионов серебряных капель...".

Он заметил, что шум дождя и есть звуками падения миллионов серебряных капель, а не что иное.

Украинцы присоединились к обсуждению и написали, что в этих учебниках следует принцип выбора упражнений для домашнего задания.

"У нас тот же учебник. Зато там выдерживается принцип, как там точно "соблюдение права на выбор", в домашках есть варианты 1,2,3 – можно выбрать меньшую фигню из предложенного".

"Видимо, в 6-ом будет больше интересного. Например, "сколько украинок побывало в космосе?".

"Ну, о звуках и буквах – стандартное задание. Во все годы такое было. Качество текстов – ужасное всегда. Вопрос не к НУШ как таковой, вопрос к авторам учебников. Которые часто не являются сами учителями. А типа методисты, ученые".

"Классные учителя используют для уроков минимум половину собственноручно подобранного материала, а не ведут всеми упражнениями учебников".

"Это типа о том, что "трембита", "стук" "зашмарал" и т.п. должны воображать создавать определенную картинку/звук?".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в сети возникла дискуссия из-за текста гимна Украины в учебнике для 6 класса.

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