'Не разводите зраду там, где ее нет!' В сети возникла дискуссия из-за текста гимна Украины в учебнике для 6 класса

В сети возникла дискуссия из-за текста гимна Украины в учебнике для 6 класса по украинской литературе. Так, автора видео удивило, что написанные слова не те, которые обычно исполняются в песне.

Видео дня

Сообщение появилось в ТікТок. Женщина написала, что это новый гимн Украины. Но пользователи соцсети призвали не разводить зраду там, где ее нет. Кроме того, они отмечали, что в учебнике использовали оригинальный текст стиха, написанный Павлом Чубинским в 1862 году.

"Это полный текст гимна. То, что сейчас мы поем – современный, переработанный. Не разводите зраду, где ее нет".

"Народ вы уже безнадежны? Это текст Чубинского – оригинал. И там указано именно "Украина", а не "Украины", а гимн – современный вариант данного произведения, после 1990-х годов".

"Это стихотворение-оригинал, написанный Павлом Чубинским в 1862 году, который стал основой гимна "Ще не вмерла Україна". Сегодня существует несколько редакций стихотворения".

В частности, автора видео удивили следующие строки:

Наливайко, Железняк

И Тарас Трясило

Зовут нас из-за могил

На святое дело.

Вспомним славную смерть

Рыцарство-казачество,

Чтобы не потерять зря нам

Своей юности.

Украинцы также указывали на недостаточное образование женщины и советовали сначала погуглить, а потом снимать подобные видео.

"Когда мама двоечницей была и в школе не училась в свое время, то такие тіктоки снимает. Вы бы хоть погуглили сначала, раз не знаете ничего. Это оригинальный текст гимна. Да, он именно такой".

"Интересно, что вы делали на уроках литературы в школе, раз удивляетесь оригинальному тексту произведения. Жесть".

"Надо маму еще в школу раз отправить".

"Вопрос не к стиху, а в школу, которая избрала учебник этого автора. И не нужно ничего учить, во всяком случае, в таком объеме".

"Смотрите, да, это действительно стихотворение Павла Чубинского, которое было положено на музыку. Но, замечаю, что вторая строчка начиналась вообще не так. Это возмутительно. Никакого Наливайко и Железняка там не было".

"Смотрю на комментарии и плакаты хочется, так много людей не знает самой первой версии украинского гимна. Но поздравляю, дамы и господа, с новой информацией".

"Вы что, неужели никто не знает это стихотворение? Это не гимн, это стихотворение".

"Это полный текст стиха, из которого часть взята за гимн Украины. Как можно не знать?"

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что к скандальному учебнику с картой Украины без Крыма возникли новые претензии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!