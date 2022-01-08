Бросил Гарвард, но ему все равно вручили диплом. Образование Билла Гейтса

Светлана Кузьменко
Моя Школа
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Гейтс получил диплом Гарварда, хотя и не доучился

Билл Гейтс – сооснователь Microsoft и завсегдатай топ-5 списка журнала ежегодного рейтинга самых богатых людей планеты журнала Forbes. Гейтс начал "кодить" еще в средней школе, где и заработал свои первые деньги за разработку.

Казалось, выбор образования очевиден. Но Билл Гейтс поступил в Гарвард на юридический. Через два года будущий миллиардер бросил университет. А спустя более 30 лет все равно получил диплом своей альма-матер – в Гарварде захотели видеть Гейтса в числе своих выпускников.

OBOZREVATEL продолжает рубрику "Образование знаменитостей". Герой этого материала – Билл Гейтс, который достиг невероятных высот, но был безмерно рад таки получить диплом.

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Билл Гейтс - сооснователь Microsoft, который долгие годы был самым богатым человеком в мире
Программирование в крови

Билл Гейтс родился в Сиэтле в состоятельной семье. Отец, Билл Гейтс-старший, был успешным юристом. Он основал юридическую фирму Shidler McBroom & Gates (предшественницы K&L Gates), а также возглавлял коллегию адвокатов округа Сиэтл Кинг и штата Вашингтон.

Мать – Мэри Максвелл Гейтс – была первой женщиной, которая вошла в национальный исполнительный комитет международной сети по сбору средств на благотворительность United Way of America. И первой женщиной в составе совета директоров финансовой холдинговой компании First Interstate BancSystem.

Билл рос ботаником с предпринимтельской жилкой. Уже в 11 лет он подписал свой первый контракт – об аренде у сестры бейсбольной перчатки за $5. Программированием будущий сооснователь Microsoft стал увлекаться тоже рано, еще в средней школе. Его первой программой стала игра в крестики-нолики, которая позволяла играть против компьютера. В 1968 году Гейтс познакомился с Полом Алленом, который тоже учился в этой школе. Пол был на два года старше, но разницу в возрасте стирала общая страсть – компьютеры.

"В детстве я с нетерпением ждал возвращения в школу каждый август. Мой стиль изменился за эти годы, но мое стремление к обучению осталось прежним", – подписал фото Билл Гейтс.

Вместе Билл и Пол разработали для школы программу, которая составляла расписание уроков. Тогда это было чем-то невероятным. За работу школьникам заплатили $500. В 17 лет вместе с Полом Алленом они основали свою первую компанию Traf-O-Data. Они разработали счетчики трафика на базе процессора Intel 8008 и заработали на этом $20 тыс.

Поступил в Гарвард, ушел из Гарварда

В выпускном классе Билл Гейтс набрал почти максимальный результат по тесту SAT (американский аналог ВНО) – 1590 баллов из 1600 и поступил в Гарвард. Он выбрал факультет права, но сосредоточился на математике и компьютерных науках.

Как-то профессор компьютерных наук Гордона Маккея Гарри Льюис задал студентам математическую задачу: представьте, что вы работаете в ресторане, и у вас есть повар, который печет панкейки быстро, но неаккуратно. Все они разного размера, а посетители хотели бы видеть аккуратную стопку в виде пирамидки с самым большим панкейком внизу и самым маленьким – сверху.

Вопрос был такой: если у вас есть N панкейков и одна лопатка, чтобы их переворачивать, какое минимальное количество переворотов нужно сделать, чтобы рассортировать панкейки. Через день-два второкурсник Гейтс пришел к профессору с решением. Алгоритм оказался самым эффективным решением задачи. Его улучшили аж спустя 30 лет, и то всего на 1%.

Гейтс поступил в Гаврад на юридический, но взял курс на математику и компьютерные науки

Поворотным для Билла Гейтса и всего человечества стал 1975 год, когда Пол Аллен показал другу статью в журнале Popular Electronics о разработанном компанией MITS Altair 8800 – первом коммерчески успешном персональном компьютере.

"У нас обоих появилась мысль: "Революция случится без нас!" Мы были уверены, что программное обеспечение изменит мир, и волновались, что, если мы не присоединимся к цифровой революции как можно скорее, она обойдет нас стороной. Тот разговор ознаменовал финал моей учебы в колледже и начало компании Microsoft", – написал Билл Гейтс в эссе для американского Forbes в сентябре 2017 года.

В 1975 году, через два года после поступления, Билл Гейтс бросил Гарвард. Он ушел, чтобы создать Microsoft – компанию, которая изменила мир. А его сделала одним из богатейших людей на планете, и не один год – самым богатым.

Билл Гейтс, 1983 год
Билл Гейтс и Пол Аллен, 1984 год
Диплом – тоже успех

Родители поддержали решение Билла бросить Гарвард, поскольку видели, как сильно он хочет открыть собственную компанию. Сам он объяснил это так: "Если бы что-то не сложилось, я всегда мог вернуться к учебе. Официально я был в отпуске". К учебе в унивеситете он так и не вернулся, а вот диплом все равно получил.

В 2007 году в Гарварде решили, что очень хотят видеть сооснователя Microsoft среди своих выпускников – и вручили диплом, который его сокурсники получили ровно 30 лет назад.

"Мы признаем, что самый известный студент Гарварда выпуска 1977 года никогда не заканчивал университет. Впрочем, кажется, наступило время альма-матер вручить ему диплом", – сказал тогдашний ректор университета Стивен Хайман на церемонии вручения дипломов выпсукникам-2007, как сообщал Reuters.

"Пока его однокурсники грызли гранит науки, он задумывал революцию, которая положила начало эре персональных компьютеров", – добавил ректор.

Когда 51-летний Гейтс получал диплом, его лицо сияло от радости. Лицо на тот момент самого богатого человека на планете.

Лицо Гейтса на церемонии вручения дипломов просто сияло от радости
Тогда он был самым богатым человеком на планете

"Я ждал больше 30 лет, чтоб сказать – папа, я всегда был уверен, что вернусь и получу степень", – сказал Гейтс во время церемонии, обращаясь к отцу, который был среди присутствующих в зале.

И пошутил насчет преимуществ, которое даст ему диплом: "В следующем году я собираюсь сменить работу, и будет здорово, что у меня в резюме будет пункт о высшем образовании".

На церемонии Гейтс произнес речь, ставшую знаменитой

Как раз в 2008 году Гейтс планировал отойти от управления Microsoft и полностью посвятить себя благотворительности. Что он и сделал.

В речи он много говорил о том, как много дала ему учеба в Гарварде, назвав ее "феноменальным опытом".

"Университетская жизнь была увлекательной. Я посещал множество курсов, на которые даже не записывался. И жизнь в общежитии была потрясающей", – сказал Билл Гейтс, обращаясь к выпускникам.

"Гарвард может быть волнующим, пугающим, иногда даже обескураживающим, но он всегда бросает вызов. Это была удивительная привилегия, и хотя я ушел рано, меня изменили годы, проведенные в Гарварде, друзья, которых я обрел, идеи, над которыми я работал", – отметил он.

И поделился историей о том, как в январе 1975 года он позвонил в компанию в Альбукерке, которая начала создавать первые в мире персональные компьютеры (в ту самую MITS, которая разработала Altair 8800 – Ред.) и предложил продать им программное обеспечение.

"Я волновался, что они поймут, что я просто студент в общежитии, и бросят трубку. Вместо этого они сказали: "Сейчас мы не совсем готовы, загляните к нам через месяц". Это было хорошо, потому что мы еще не написали наш софт. С этого момента я работал день и ночь над маленьким проектом, который ознаменовал конец моего обучения в университете и положил начало замечательному путешествию с Microsoft", – рассказал Гейтс.

Еще он много говорил о том, как важна борьба с неравенством в мире и как технологии могут помочь в этом. Эта речь сооснователя Microsoft стала знаменитой.

Почему Гарвард – это не просто круто, а очень круто

Гарвардский университет (Harvard University) – один из топовых вузов США и мира, основанный в 1636 году. Гарвард в ходит в Лигу плюща – ассоциацию восьми старейших частных университетов, расположенных в семи штатах на северо-востоке США.

Это элитные вузы, которые дают студентам огромные возможности и в образовании, и в карьере. Гарвардский университет, по данным Forbes за 2021 год, занимал первое место среди вузов страны по числу миллиардеров среди выпускников.

Гарвард - университет из Лиги плюща и один из самых топовых в мире

Несколько фактов о Гарварде:

  • расположен в научном городке Кембридж в штате Массачусетс;

  • там учатся около 21 тыс. студентов;

  • на территории кампуса есть научные лаборатории мирового уровня, спортивные центры, несколько музеев, библиотеки, кафе, клубы;

  • Университетская библиотека Гарварда – самая крупная академическая библиотека мира с более 20 млн книг;

  • в состав Гарварда входят 10 автономных факультетов (или школ) с дипломными программами, а также Институт передовых исследований Рэдклиффа;

  • каждый год вуз тратит на исследовательскую деятельность более $1,1 млрд.

Среди выпускников Harvard University:

Гейтсу удалось достичь невероятных высот – и как разработчику, и как предпринимателю. Впервые сооснователь Microsoft вошел в список самых богатых людей мира Forbes в 1987 году, и много лет его возглавлял. Да и сейчас он уверенно держится в топ-5 на сайте издания, где рейтинг обновляют в режиме реального времени.

В 1994 году он женился на Мелинде Френч, у них родились трое детей. В прошлом году они развелись, но тогда, в 2007 году, они были вместе и уже активно занимались благотворительностью – борьба с неравенством и другими глобальными проблемами стали новым главным делом его жизни.

Казалось, Билл Гейтс достиг всего и даже больше. Но диплом был незавершенной историей для него, и он был счастлив поставить в ней логическую точку – ярче любых слов об этом говорит его счастливое лицо на церемонии вручения.

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