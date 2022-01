Бросил Гарвард, но ему все равно вручили диплом. Образование Билла Гейтса

Билл Гейтс – сооснователь Microsoft и завсегдатай топ-5 списка журнала ежегодного рейтинга самых богатых людей планеты журнала Forbes. Гейтс начал "кодить" еще в средней школе, где и заработал свои первые деньги за разработку.

Казалось, выбор образования очевиден. Но Билл Гейтс поступил в Гарвард на юридический. Через два года будущий миллиардер бросил университет. А спустя более 30 лет все равно получил диплом своей альма-матер – в Гарварде захотели видеть Гейтса в числе своих выпускников.

OBOZREVATEL продолжает рубрику "Образование знаменитостей" . Герой этого материала – Билл Гейтс, который достиг невероятных высот, но был безмерно рад таки получить диплом.

Билл Гейтс родился в Сиэтле в состоятельной семье. Отец, Билл Гейтс-старший, был успешным юристом. Он основал юридическую фирму Shidler McBroom & Gates (предшественницы K&L Gates), а также возглавлял коллегию адвокатов округа Сиэтл Кинг и штата Вашингтон.

Мать – Мэри Максвелл Гейтс – была первой женщиной, которая вошла в национальный исполнительный комитет международной сети по сбору средств на благотворительность United Way of America. И первой женщиной в составе совета директоров финансовой холдинговой компании First Interstate BancSystem.

Билл рос ботаником с предпринимтельской жилкой. Уже в 11 лет он подписал свой первый контракт – об аренде у сестры бейсбольной перчатки за $5. Программированием будущий сооснователь Microsoft стал увлекаться тоже рано, еще в средней школе. Его первой программой стала игра в крестики-нолики, которая позволяла играть против компьютера. В 1968 году Гейтс познакомился с Полом Алленом, который тоже учился в этой школе. Пол был на два года старше, но разницу в возрасте стирала общая страсть – компьютеры.

"В детстве я с нетерпением ждал возвращения в школу каждый август. Мой стиль изменился за эти годы, но мое стремление к обучению осталось прежним", – подписал фото Билл Гейтс.

Вместе Билл и Пол разработали для школы программу, которая составляла расписание уроков. Тогда это было чем-то невероятным. За работу школьникам заплатили $500. В 17 лет вместе с Полом Алленом они основали свою первую компанию Traf-O-Data. Они разработали счетчики трафика на базе процессора Intel 8008 и заработали на этом $20 тыс.

В выпускном классе Билл Гейтс набрал почти максимальный результат по тесту SAT (американский аналог ВНО) – 1590 баллов из 1600 и поступил в Гарвард. Он выбрал факультет права, но сосредоточился на математике и компьютерных науках.

Как-то профессор компьютерных наук Гордона Маккея Гарри Льюис задал студентам математическую задачу: представьте, что вы работаете в ресторане, и у вас есть повар, который печет панкейки быстро, но неаккуратно. Все они разного размера, а посетители хотели бы видеть аккуратную стопку в виде пирамидки с самым большим панкейком внизу и самым маленьким – сверху.

Вопрос был такой: если у вас есть N панкейков и одна лопатка, чтобы их переворачивать, какое минимальное количество переворотов нужно сделать, чтобы рассортировать панкейки. Через день-два второкурсник Гейтс пришел к профессору с решением. Алгоритм оказался самым эффективным решением задачи. Его улучшили аж спустя 30 лет, и то всего на 1%.

Поворотным для Билла Гейтса и всего человечества стал 1975 год, когда Пол Аллен показал другу статью в журнале Popular Electronics о разработанном компанией MITS Altair 8800 – первом коммерчески успешном персональном компьютере.

"У нас обоих появилась мысль: "Революция случится без нас!" Мы были уверены, что программное обеспечение изменит мир, и волновались, что, если мы не присоединимся к цифровой революции как можно скорее, она обойдет нас стороной. Тот разговор ознаменовал финал моей учебы в колледже и начало компании Microsoft", – написал Билл Гейтс в эссе для американского Forbes в сентябре 2017 года.

В 1975 году, через два года после поступления, Билл Гейтс бросил Гарвард. Он ушел, чтобы создать Microsoft – компанию, которая изменила мир. А его сделала одним из богатейших людей на планете, и не один год – самым богатым.

Родители поддержали решение Билла бросить Гарвард, поскольку видели, как сильно он хочет открыть собственную компанию. Сам он объяснил это так: "Если бы что-то не сложилось, я всегда мог вернуться к учебе. Официально я был в отпуске". К учебе в унивеситете он так и не вернулся, а вот диплом все равно получил.

В 2007 году в Гарварде решили, что очень хотят видеть сооснователя Microsoft среди своих выпускников – и вручили диплом, который его сокурсники получили ровно 30 лет назад.

"Мы признаем, что самый известный студент Гарварда выпуска 1977 года никогда не заканчивал университет. Впрочем, кажется, наступило время альма-матер вручить ему диплом", – сказал тогдашний ректор университета Стивен Хайман на церемонии вручения дипломов выпсукникам-2007, как сообщал Reuters.

"Пока его однокурсники грызли гранит науки, он задумывал революцию, которая положила начало эре персональных компьютеров", – добавил ректор.

Когда 51-летний Гейтс получал диплом, его лицо сияло от радости. Лицо на тот момент самого богатого человека на планете.

"Я ждал больше 30 лет, чтоб сказать – папа, я всегда был уверен, что вернусь и получу степень", – сказал Гейтс во время церемонии, обращаясь к отцу, который был среди присутствующих в зале.

И пошутил насчет преимуществ, которое даст ему диплом: "В следующем году я собираюсь сменить работу, и будет здорово, что у меня в резюме будет пункт о высшем образовании".

Как раз в 2008 году Гейтс планировал отойти от управления Microsoft и полностью посвятить себя благотворительности. Что он и сделал.

В речи он много говорил о том, как много дала ему учеба в Гарварде, назвав ее "феноменальным опытом".

"Университетская жизнь была увлекательной. Я посещал множество курсов, на которые даже не записывался. И жизнь в общежитии была потрясающей", – сказал Билл Гейтс, обращаясь к выпускникам.

"Гарвард может быть волнующим, пугающим, иногда даже обескураживающим, но он всегда бросает вызов. Это была удивительная привилегия, и хотя я ушел рано, меня изменили годы, проведенные в Гарварде, друзья, которых я обрел, идеи, над которыми я работал", – отметил он.

И поделился историей о том, как в январе 1975 года он позвонил в компанию в Альбукерке, которая начала создавать первые в мире персональные компьютеры (в ту самую MITS, которая разработала Altair 8800 – Ред.) и предложил продать им программное обеспечение.

"Я волновался, что они поймут, что я просто студент в общежитии, и бросят трубку. Вместо этого они сказали: "Сейчас мы не совсем готовы, загляните к нам через месяц". Это было хорошо, потому что мы еще не написали наш софт. С этого момента я работал день и ночь над маленьким проектом, который ознаменовал конец моего обучения в университете и положил начало замечательному путешествию с Microsoft", – рассказал Гейтс.

Еще он много говорил о том, как важна борьба с неравенством в мире и как технологии могут помочь в этом. Эта речь сооснователя Microsoft стала знаменитой.

Гарвардский университет (Harvard University) – один из топовых вузов США и мира, основанный в 1636 году. Гарвард в ходит в Лигу плюща – ассоциацию восьми старейших частных университетов, расположенных в семи штатах на северо-востоке США.

Это элитные вузы, которые дают студентам огромные возможности и в образовании, и в карьере. Гарвардский университет, по данным Forbes за 2021 год, занимал первое место среди вузов страны по числу миллиардеров среди выпускников.

Несколько фактов о Гарварде:

расположен в научном городке Кембридж в штате Массачусетс;

там учатся около 21 тыс. студентов;

на территории кампуса есть научные лаборатории мирового уровня, спортивные центры, несколько музеев, библиотеки, кафе, клубы;

Университетская библиотека Гарварда – самая крупная академическая библиотека мира с более 20 млн книг;

в состав Гарварда входят 10 автономных факультетов (или школ) с дипломными программами, а также Институт передовых исследований Рэдклиффа;

каждый год вуз тратит на исследовательскую деятельность более $1,1 млрд.

Среди выпускников Harvard University:

8 американских президентов;

161 лауреат Нобелевской премии;

48 призеров Пулитцеровской премии;

110 призеров Олимпийских игр;

10 лауреатов премии "Оскар".

Гейтсу удалось достичь невероятных высот – и как разработчику, и как предпринимателю. Впервые сооснователь Microsoft вошел в список самых богатых людей мира Forbes в 1987 году, и много лет его возглавлял. Да и сейчас он уверенно держится в топ-5 на сайте издания, где рейтинг обновляют в режиме реального времени.

В 1994 году он женился на Мелинде Френч, у них родились трое детей. В прошлом году они развелись, но тогда, в 2007 году, они были вместе и уже активно занимались благотворительностью – борьба с неравенством и другими глобальными проблемами стали новым главным делом его жизни.

Казалось, Билл Гейтс достиг всего и даже больше. Но диплом был незавершенной историей для него, и он был счастлив поставить в ней логическую точку – ярче любых слов об этом говорит его счастливое лицо на церемонии вручения.

