'Будешь ругаться – зубы почернеют'. Карпачев объяснил родителям, почему не стоит врать детям

Эксперт по детской психологии и развитию личности Дмитрий Карпачев советует родителям не начинать свои отношения с детьми со лжи. Если врать детям, что от ругательства почернеют зубы, то рано или поздно ребенок поймет, что это не так, но авторитет родителей уже будет потерян.

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Чем дольше будут продолжаться такие устрашения и ложь, тем будет хуже. Об этом он сказал в эфире проекта "Супермама".

Так Карпачев ответил одной из участниц шоу, которая сказала своему 4-летнему ребенку, что бранные слова нельзя говорить, потому что от этого "почернеют зубы". В то же время, у взрослых, по ее словам, от такого наказания есть "иммунитет".

Карпачев считает, что это не правильный способ воспитания. Чтобы ребенок не говорил бранные слова, следует ему объяснить, почему этого нельзя делать. Ведь когда ему будет 9, он поймет, что родители лгали. Тогда их авторитет будет потерян.

"Лучше найти подход к ребенку. Все очень просто: вы говорите, что так делать нельзя, и он этого не делает. Потому что вы – авторитет для своего ребенка", – отметил эксперт.

По его убеждению, ребенку можно объяснить доступно, почему не стоит ругаться. Можно начать разговор так: "Смотри, солнышко, такие слова мы не используем. Так нельзя говорить".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Карпачев на примере занятий ребенка спортом объяснил родителям разницу между дисциплиной и послушанием. Иногда родители заставляют детей заниматься определенным занятием, реализуя свои собственные амбиции, а ребенок просто слушается, не осознавая, зачем ему это нужно.

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