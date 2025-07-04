Будет ли базовая военная подготовка обязательной для студентов? МОН расставило точки над "і"

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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Будет ли базовая военная подготовка обязательной для студентов? МОН расставило точки над 'і'

Министерство образования и науки Украины опровергло информацию о том, что военная подготовка не будет обязательной для студентов со следующего учебного года. Так, в Верховной раде зарегистрирован законопроект №13347, который предусматривает изменение концепции, по которой будут учиться студенты.

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Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в Facebook. Чиновник отметил, что базовую военную подготовку (БЗВП) предлагается заменить на учебную дисциплину "Основы национального сопротивления". Акцент в которой будет делаться на домедицинской помощи, теоретическом компоненте огневой подготовки, и ознакомление с современными цифровыми технологиями, которые используются в секторе безопасности и обороны.

Он также подчеркнул, что введение курса "Основы национального сопротивления" не имеет целью готовить студентов учреждений высшего и профессионального предвысшего образования к мобилизации.

Будет ли базовая военная подготовка обязательной для студентов? МОН расставило точки над ''і''

"Сейчас в Верховной Раде зарегистрирован законопроект 13347, которым предлагается ввести во все образовательные программы профессионального предвысшего и высшего образования, вместо курса "БЗВП" (который завершается присуждением военно-учетной специальности (ВОС) и принятием военной присяги) дисциплину "Основы национального сопротивления". Предусмотрено, что эта дисциплина будет обязательной для всех студентов и студенток второго года обучения всех колледжей и университетов Украины", – написал Винницкий.

Замминистра рассказал, что полевые учения планируется сократить, а вместо полного цикла огневой подготовки будут короткие выезды на полигоны для усвоения базовых навыков поведения с оружием и ориентации в негородских условиях.

Также законопроект предусматривает условие, согласно которому студенты, которые по религиозным убеждениям не имеют права держать оружие в руках. Для них будет увеличен компонент домедицинской помощи.

Будет ли базовая военная подготовка обязательной для студентов? МОН расставило точки над ''і''

Винницкий подчеркнул, что мобилизационный возраст в Украине остается неизменным, поэтому полноценный курс БЗВП для всех студентов не нужен. В то же время, основы национального сопротивления будут готовить соискателей образования к потенциальным угрозам, с которыми в будущем могут столкнуться граждане Украины.

По словам чиновника, некоторые вузы уже начали подготовку к преподаванию теоретической части БЗВП и она остается в силе, ведь курс основы сопротивления почти не будет отличаться в этом направлении. Зато будет отличаться практическая составляющая, которая в случае принятия законопроекта будет существенно другой. Подготовка к ее внедрению начнется с нового года, отметил заместитель министра.

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УкраинаОбразование в УкраинеБазовая общевойсковая подготовка (БОВП)Министерство образования и науки УкраиныМихаил Винницкий