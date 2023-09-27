Будет ли ГИА в 2024 году: появилась официальная информация

Государственная итоговая аттестация (ГИА) 2024 года в украинских школах проводиться не будет, однако некоторые четвертые классы учебных заведений смогут принять участие в экспериментальном ДПА. В частности, для этого планируется набрать не больше двух тысяч школьников.

Такую информацию сообщила Татьяна Вакуленко, директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) во время брифинга. По ее словам, ГИА должна вернуться в новом стандартизированном формате, ведь в предыдущие годы школы самостоятельно определяли методы оценки учащихся, создавая для этого собственные методики.

Она также отметила, что благодаря эксперименту УЦОКО сможет собрать информацию и сделать существенные шаги для того, чтобы начать внедрять стандартизированную итоговую госатестацию для получающих начальное образование.

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"Ученикам, которые согласятся участвовать в тестировании, предложат разработанные УЦОКО материалы, задачи. Также будут и отдельные рекомендации для учителей, которые будут проходить итоговую аттестацию по украинскому языку и чтению и математике. И дальше соберем информацию о том, насколько комфортно было учителям проводить это тестирование, возникали или не возникали проблемы с работой над тестовыми заданиями и тому подобное", – отметила Вакуленко.

Она также подчеркнула, что ни о каком формате внешнего независимого оценивания (ВНО) для учеников начальной школы речь не идет.

"Ни в коем случае не идет речь о том, что у нас будут инструкторы в учебных заведениях или будет какой-то надзор", – заверила руководитель УЦОКО.

По ее словам, такие трансформации происходят с целью предоставления учебным заведениям одинаковые инструменты и способы анализирования информации по полученным результатам, то есть – стандартизировать содержание и проведение ГИА.

Когда итоговая аттестация будет реализована, государство будет получать информацию о состоянии начального образования. Это позволит органам управления на местах оперативно реагировать на нужды школ и своевременно принимать необходимые меры по улучшению образовательного процесса.

Как отметила Татьяна Вакуленко, первым шагом к возвращению ГИА в учебные заведения и образованию аттестации в стандартизированном формате выступает новая модель Национального мультипредметного теста (НМТ).

В 2024 году школьники будут сдавать НМТ по новой системе, а именно будут проходить тестирование по трем обязательным предметам и одному на выбор. Для поступления выпускники получат за одну сессию 4 результата.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в УЦОКО отметили падение уровня знаний по предмету математики.

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