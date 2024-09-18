Будет ли зачислен грант, если студент уже оплатил обучение: разъяснение Винницкого

Если студент заплатил полную стоимость обучения за текущий год, то сумма гранта будет переходить на счет следующего учебного года. Поступающим или их родителям государство не будет возмещать зачисленные средства.

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Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в эфире телемарафона "Единые новости ". Он подчеркнул, что в случае перехода гранта на следующий год, студент будет получать такую же сумму на втором курсе, так что значительная часть оплаты за обучение будет содержаться на счете.

"Если вы платите за обучение, в любом случае, гранты засчитываются на этот год и эти средства переходят на счет следующего года. Гранты так или иначе действуют на 4 года обучения. Эти средства целевые исключительно на оплату обучения. И они могут быть зачислены только на образование", – рассказал Винницкий.

К примеру, объясняет чиновник, стоимость года обучения составляет 40 тысяч гривен и студент их уже оплатил за первые два семестра. В то же время соискатель образования имеет грант в размере 15 тысяч гривен. Средства государственной поддержки поступают на счет специального фонда и будут оставаться там до следующего года. Соответственно на втором курсе у студента будет уже 30 тысяч гривен помощи.

Чиновник также подчеркнул, что гранты индексированы на инфляцию.

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