Как получить грант на обучение, если в смартфоне нет приложения

Поступающие, не имеющие Дії на своем смартфоне и желающие получить грант на обучение, должны войти в личный кабинет на веб-версии приложения. Если студент еще не получил сертификат, ему нужно обновить программу на телефоне до последней версии.

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Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в эфире телемарафона "Единые новости". Чиновник отметил, что уже более 14 тысяч абитуриентов получили сертификаты на грант.

"Если у вас нету Дії, по той или иной причине, вы можете зайти через веб-портал Дії и можете так идентифицироваться. Сегодня среди нашей молодежи есть очень мало таких, которые не имели телефонов не были диджитализованы. Проверяйте Дію, там сертификаты вас ждут. Нужно подтвердить, что вы готовы принять этот грант", – сказал Винницкий.

"У нас в этом году будет 16 тысяч человек, получивших грант. На сегодняшний день мы отправили четырнадцать с половиной тысяч сообщений. Еще есть определенные технические моменты, люди поздно зачислялись, но к концу недели уже все, кто может претендовать на грант, получают ответы и сообщение", – добавил чиновник.

Он также пояснил, что уведомление о наличии сертификата могли не получить студенты, поступившие на бюджетную форму обучения.

Заместитель министра образования подчеркнул, что в случае возникновения сложностей или вопросов относительно получения грантов поступающие могут обращаться на специально созданную горячую линию МОН.

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