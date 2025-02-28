Будет повышена стипендия, но ее нужно отработать. Лисовой рассказал, как хотят изменить систему госзаказа в Украине

Министерство образования и науки планирует изменить систему государственного заказа во всех украинских университетах. Так, бюджетные места должны быть рассчитаны для тех специалистов, которые четко прогнозирует и просчитывает государство и которым оно готово оплатить обучение.

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Об этом сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой во время "часа вопросов правительству" в Верховной Раде. Он отметил, что студенты после второго курса смогут получать повышенную стипендию. Однако для этого им нужно будет подписать контракт, согласно которому соискатели образования обязуются отработать 2 года после получения диплома.

"Сегодня имеем систему государственного заказа, которая не удовлетворяет ни нас как Министерство образования, ни правительство, ни отрасли промышленности, ни социальную сферу. Мы сегодня имеем общее понятие государственного заказа, которым пользуются как на конкурсной основе, так и различные льготные категории по остаточному принципу, что тоже неприемлемо", – сказал Лисовой.

"Подход, который предусматривается Законом 10399, предусматривает, первое, контрактирование студента, который хочет пойти на обучение по государственному заказу при наступлении им 18-летнего возраста. То есть это второй курс, после второго курса студент может законтрактоваться и получить повышенную стипендию, но обязан отработать 2 года, сегодня в законе предусмотрено 2 года отработки в отрасли", – добавил он.

Таким образом, отметил чиновник, лучшая молодежь будет учиться на необходимых государству специальностях и будет получать повышенную стипендию. По словам Лисового, отработка в таком случае – это справедливый подход.

Чиновник также рассказал, что нынешняя система госзаказа имеет общее понятие, которым пользуются как на конкурсной основе, так и льготные категории по остаточному принципу. Чиновник подчеркнул, что это неприемлемо.

"Закон (10399 – ред.) имеет принципиально другой подход к государственному заказу, причем не для определенных категорий университетов, как вы сказали, а для всех университетов в целом. Государственный заказ должен быть государственным заказом на тех специалистов, которые государство четко прогнозирует, потребность в которых государство четко прогнозирует, просчитывает и готово оплатить их обучение", – сказал он.

Министр образования добавил, что закон будет существенно доработан и в ближайшее время будет представлен для рассмотрения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что МОН предложило освободить часть студентов от обязанности отработки.

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