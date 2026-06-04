"Будьте любезны": как это правильно перевести на украинский и есть ли аналог
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Речевой этикет – это тонкая сфера, где каждое слово имеет значение, а механический перевод часто лишает фразу ее естественного шарма. Русское выражение "будьте любезны" используется как в официальных просьбах, так и в завуалированных, несколько ироничных требованиях руководства или учителей.
Многие ошибочно считают, что в украинском языке нет достойного и точного соответствия, которое передало бы этот специфический оттенок подчеркнутой вежливости. На самом деле наш соловьиный язык имеет целый арсенал колоритных, благородных и изящных фраз для любой жизненной ситуации. О том, как заменить этот русизм без потери смысла и сменить сухую кальку украинскими словами, читайте дальше.
Что означает фраза "будьте любезны"
Русская фраза "будьте любезны" – это разговорная вежливая формула обращения к собеседнику, употребляемая при просьбе или требовании выполнить какое-либо действие. Соответствует по значению выражениям "пожалуйста", "будьте добры", "будьте так любезны".
Ее значение – это вежливая просьба, которая используется для корректного и уважительного обращения с просьбой к собеседнику.
Примеры:
- Будьте любезны, сообщите мне о своем решении.
- Будьте любезны, откройте окно.
- Будьте любезны, передайте документы секретарю.
В этом значении выражение близко по смыслу к словам "пожалуйста" и "будьте добры".
Фраза используется для настойчивого, но внешне корректного требования выполнить определенное действие. В зависимости от контекста может выражать официальность, категоричность или даже скрытое недовольство.
Примеры:
- Будьте любезны выполнить это задание в срок.
- Будьте любезны вернуть книгу до конца недели.
- Во время большой перемены будьте любезны зайти в учительскую.
Выражение относится к разговорной речи и используется преимущественно в ситуациях официального или полуофициального общения. В современной речи может восприниматься как нечто книжное, подчеркнуто вежливое или ироничное в зависимости от интонации и контекста.
Синонимы к "будьте любезны":
- пожалуйста;
- будьте добры;
- будьте так добры;
- окажите любезность;
- прошу вас.
Телеграм-канал Correctarium объяснил, как перевести эту фразу на украинский:
В зависимости от ситуации, на украинском можно говорить так:
- будь ласка
- про́шу
- будьте ласкаві (будьте такі ласкаві)
- коли (якщо) ваша ласка
- зробіть таку ласку
- чи не могли б ви
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