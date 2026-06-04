Не будь как Приходько: как сказать на украинском 'спустя'

Иногда даже человек, который не стесняется проявлять пренебрежение к украинскому языку, может задать дельный вопрос. Так, например, произошло с певицей Анастасией Приходько, которая въедливо поинтересовалась у своих подписчиков, как будет по-украински "спустя".

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Этот вопрос Приходько опубликовала в Threads и получила на него немало не слишком вежливых ответов. А мы в OBOZ.UA решили ответить вежливо и, что самое главное, правильно. Оказывается, перевод этого слова легко найти в Русско-украинском словаре – было бы желание.

Действительно, прямого перевода у слова "спустя" в украинском языке нет. Вместо этого употребляются слова с более конкретным значением, которое лучше подходит для каждой отдельной ситуации. Наиболее приближенными по значению являются варианты "через (що)", "по (чому)" и "по тому". Рассмотрим на примерах:

спустя пять минут – через п’ять хвилин;

спустя мгновенье размышлений – по миті роздумів;

десять лет спустя – десять років по тому.

Один из подписчиков Приходько также предложил такие варианты как "згодом", "минуло", "після / опісля". Ими тоже можно заменить русское "спустя".

Но не путайте между собой наречие "потому" и конструкцию "по тому" – они имеют разные значения. Если вам надо перевести то злополучное "спустя", то нужно употреблять конструкцию – именно она указывает на то, что прошел определенный промежуток времени. Наречие "потому" является разговорным синонимом слов "потом", "впоследствии", "скоро". Вот как его употребляла Леся Украинка: "По обіді зараз дідуньо казав йому газету читати, потому я бабуні нитки мотала".

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