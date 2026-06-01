'Назло' чи 'на зло'? 12 наречий, которые вы могли писать неправильно

Наречия украинского языка называют сложной и коварной частью речи. Большинство из них пишется вместе, часть – отдельно, а еще одна часть – вообще через дефис.

О тех наречиях, которые, согласно правописанию, нужно писать отдельно, своим подписчикам в TikTok рассказала учительница Виктория Николаевна. Она готовит учеников к НМТ и доступно объясняет сложные темы. В одном из видео преподавательница перечислила 12 распространенных наречий, которые нужно писать отдельно:

за віщо;

без угаву;

без упину;

на поруки;

у стократ;

з усіх усюд;

до вподоби;

до речі;

до снаги;

на відмінно;

на зло;

по батькові.

Здесь стоит напомнить, что наречием в украинском языке называется неизменная самостоятельная часть речи, выражающая признак действия, состояние предмета или признак качества и отвечающая на вопрос "как?", "где?", "откуда?", "насколько?", "в какой степени?". Большая часть наречий пишется слитно, но правописание выделяет аж четыре их типа, которые нужно писать раздельно. И вот что это за типы.

Наречные соединения, состоящие из предлога и существительного (непроизводного или производного), в которых существительное сохраняет конкретное лексическое значение и грамматическую форму, особенно когда между предлогом и соединенным с ним существительным возможно определение, выраженное прилагательным, местоимением, числительным. К таким можем отнести перечисленные в ролике "без угаву" или "без упину". Вставьте между словами "жодного" и они не потеряют смысл. Да и большинство перечисленных можно отнести к этой группе.

Также отдельно пишутся словосочетания, имеющие значение наречий и состоящие из двух существительных (изредка – местоимений, числительных) и одного или двух предлогов. Здесь это наречие "з усіх усюд".

Отдельно пишем и словосочетания, выполняющие в предложении функцию наречия и образованные из согласуемого прилагательного (числительного, местоимения) и существительного. И наречия, образованные сочетанием предлога по с собирательным числительным тоже пишутся отдельно. В списке Виктории Николаевны они не приведены, но в первом случае это тим часом" или "другого дня", а во втором – "по двоє", "по троє" и т.д.

