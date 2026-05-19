Не говорите 'бути на виду': как правильно на украинском

В украинском повседневном общении, медиапространстве и социальных сетях до сих пор часто встречаются устойчивые выражения, которые являются прямым переводом с русского языка. В частности, в разговорах нередко можно услышать фразы о желании известного бренда "быть на виду" или советы спрятать вещь, положив ее "на виду".

Однако использование таких речевых оборотов является грубой ошибкой, которая портит чистоту нашего языка. Специалисты отмечают, что подобные конструкции звучат искусственно и требуют замены на исконно украинские соответствия.

Как сообщил профильный телеграм-канал "Correctarium – Украинский язык", такие выражения как "бути на виду", "лежати на виду", "висіти" или "ставити на виду" являются типичной калькой с русских идиом "быть на виду", "лежать, висеть, ставить на виду".

В украинском языке такая словесная конструкция считается неестественной. Вместо чужого выражения филологи рекомендуют употреблять правильные украинские варианты, выбор которых зависит от контекста предложения.

Как сказать на украинском "быть на виду"

Чтобы разговаривать правильно и грамотно, вместо привычного, но ошибочного выражения "быть на виду" следует использовать фразеологизм "бути (перебувати) на видноті". Этот вариант прекрасно подходит для описания вещей, которые хорошо заметны; или людей, которые находятся в центре всеобщего внимания или стремятся к публичности.

Другим хорошим и абсолютно точным заменителем для русской кальки является выражение "бути перед очима" или его более близкая форма – "бути поперед очей". Кроме этого, в зависимости от стилистики предложения, языковеды советуют употреблять такие благозвучные соответствия, как "бути на очах" или "на оці".

Изучение и регулярное использование таких аутентичных языковых оборотов помогает быстрее преодолеть последствия русификации в речи. Замена искусственных калькированных фраз на правильные соответствия обогащает словарный запас.

