Что означает 'вальяжный' и как правильно сказать на украинском

Иногда даже безупречное знание двух языков не спасает в ситуации, когда надо перевести одно относительно редко употребляемое слово. К таким словам можем отнести русское прилагательное "вальяжный". Попробуйте перевести его мысленно на украинский язык.

Видео дня

Если у вас ничего не получилось, не расстраивайтесь – даже лингвисты и языковеды далеко не всегда находят правильное соответствие с первой попытки. OBOZ.UA рассказывает, что означает это слово и как его правильно перевести.

Итак, для правильного перевода нужно прежде всего точно понимать, что означает слово. В случае со словом "вальяжный" интересно то, что разные толковые словари русского языка объясняют его по-разному. Так, словарь Даля указывает на более древнее значение – массивный, крепкий, плотный, толстый, полновесный или же разный, точеный, красиво и прочно украшенный. Слово происходит от древнего "льячный" – литой и раньше оно касалось металлических предметов, изготовленных методом литья. Отсюда и такое значение.

А вот у Ожегова уже встречаем другое толкование – больше направленное на персональные качества человека: полный достоинства, благообразия, приятной важности. Ефремова добавляет к этому также значение отличающийся неторопливостью, раскрепощенностью, непринужденностью.

Украинские соответствия выбираем согласно необходимым нам значением. Так в первом случае это может быть масивний, міцно зроблений, а еще дебелий, неповороткий, важкий, міцний, гарний, красний, показний, пишний.

Если говорим о прилагательном, которое описывает человека, лучше всего подходит украинское слово статечний. Также можем использовать прилагательные поважний, імозантний, виставний (з ударением на вторую и), сановитий

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно перевести глагол "воодушевлять".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!