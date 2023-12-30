''Будьте наставником, а не мамой или папой''. Мужчина, который сам воспитывает 36 детей, раскрыл свои правила жизни

Питер Мутабази из Уганды впервые стал приемным отцом в 43 года. По его словам, за эти семь лет ему удалось добиться определенных успехов и сформировать свои правила, помогающие воспитывать разных детей. В частности, он советует быть для подростков не мамой или папой, а наставником.

Мутабази отметил, что взрослым нужно понять точку зрения своего ребенка и смотреть на 14-15-летних школьников "сквозь очки" того, что родители имеют дело с подростком. Своими советами мужчина поделился с CNBC.

Он делится, что некоторые фразы он разместил на руле, холодильнике, в шкафу и на ошейнике его собаки. По словам мужчины, именно эти высказывания помогают ему в воспитании его детей, а им ощущать его абсолютную любовь и веру в них. Ведь, как отмечает Мутабази, сыновья и дочери, которых он усыновлял были все разные, однако на каждого действовали эти правила.

Мутабази собрал целый блокнот с положительными фразами, который он начал вести еще подростком. Он жил тогда с мужчиной и его семьей, которые дали ему возможность учиться и помогли в устройстве его дальнейшей жизни.

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"Я запомнил слова: ты избранный, ты важный, ты особенный, ты цельный, ты подарок, ты не одинок. И я убедился, что с моими детьми я буду использовать эти слова всегда", – сказал отец 36 детей.

Он делится, что некоторые фразы он разместил на руле, холодильнике, в шкафу и на ошейнике его собаки. По словам мужчины, именно эти высказывания помогают ему в воспитании его детей, а им чувствовать его абсолютную любовь и веру в них. Ведь, Мутабази отметил, что дети, которых он усыновлял, были разные, однако на каждого действовали эти правила.

Питер Мутабази вырос в сельской местности Уганды и сбежал из дома в 10 лет, из-за чего стал беспризорным. Парень пять лет выживал за счет того, что возил людям покупки в обмен на бананы или зелень.

Когда Мутабази было 15 лет, один из мужчин, которому он помогал с покупками, заплатил за то, чтобы паренек посещал христианскую школу. Таким образом, у него появилась возможность учиться, что помогло ему впоследствии переехать в США и получить хорошую работу.

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