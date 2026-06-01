Будущий гангстер, полицейский и психотерапевт. В сети завирусилась ссора трех детей в Китае, которая на 100% передает природу взрослых

В сети завирусилась ссора трех детей в Китае, которая на 100% передает природу взрослых. Многие пользователи отметили, что каждый из мальчиков отражает разный тип личности: гангстера, полицейского и психотерапевта.

В видео, которое собрало почти 18 миллионов просмотров и 1,3 млн лайков, один мальчик стоял на своем и продолжал спорить, другой расплакался, а третий неуклюже пытался успокоить друзей и остановить ссору. Вместо того, чтобы вмешаться в ссору детей, взрослые рядом смеялись и снимали видео, позволяя мальчикам самостоятельно разбираться и учиться решать конфликты.

Многие пользователи сети отметили, что реакции мальчиков похожи на настоящих взрослых. В то же время многие отметили, что дети с шейным бандажом всегда пытаются влезть в драку и провоцируют на конфликты. Также в комментариях говорили, что родители малыша в желтой футболке прекрасно поработали над его воспитанием.

"Я знаю, кто в будущем будет гангстером, полицейским и терапевтом".

"Мы все знаем, что малыш с шейным бандажом ни за что не отступит".

"Жду, когда из этого футбольного мема сделают клип".

"Косоглазый взгляд парня в желтой рубашке в конце меня убил".

"Родители мальчика в желтой футболке отлично поработали".

