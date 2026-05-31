'Дети растерялись, взрослые обиделись'. Сеть зацепил случай на выпускном в детсаду Киева, когда родители подарили дочери цветы

Украинцев удивила реакция одной из мам Юлии, которую возмутил случай на выпускном в детском саду Киева, где одной из девочек подарили цветы. Все это случилось на глазах у других детей и родителей, из-за чего они растерялись, ведь другие не имели подобных подарков.

В заметке в Threads женщина удивляется, почему родители не предупредили о подобных намерениях и считает, что это неуважение к другим. Она также добавила, что все дети между собой дружат, поэтому такой поступок кажется неправильным. Тогда как своей дочери она подарила подарок дома.

"Сегодня был выпускной в садике, и на вручении дипломов одной из девочек (она получала диплом первой) родители подарили букет. Понятно, что о таких намерениях никто не знал. Другие дети после нее растерялись, потому что им то букетов не было. И вот я думаю, то ли дно уже пробито? Сколько неуважения нужно иметь к другим, чтобы такое сделать? Я бы не смогла на глазах у всех подарить что-то только своему ребенку, совесть не дала бы", – написала Юлия.

"Я смотрю на эту ситуацию с точки зрения всех, детки учатся вместе, дружат. Я многих знаю лично, потому что дочь играет с ними после садика. Поэтому лично мне, такой поступок кажется неправильным, и он не соответствует моим личным принципам", – добавила она.

Украинцев возмутила такая позиция мамы, они удивлялись, почему другие родители должны отчитываться о подарках детям и переживать за чувства других, пренебрегая эмоциями своих дочерей или сыновей. Кроме того, многие сравнивали подобный случай с отдыхом, когда кто-то везет своих детей к морю, а другие ездят в деревню к бабушке.

"Дно пробито – ко**еные родители возят своего ребенка отдыхать на острова к океану, а все остальные в классе ездили просто в деревню к бабушке. Какое неуважение к другим детям и родителям, подумали бы как себя чувствуют дети, которые океана и не видели еще. Вот то же самое".

"Почему я должен переживать за чувства чьих-то детей, забив на чувства и эмоции собственного ребенка?"

"А вас муж когда-нибудь встречал с цветами с работы? Коллеги видят и что? Всем дарить цветы?"

"А вы ничего не перепутали? Это логично, что детям будут дарить цветы. То есть по вашему, если на моем выпускном не было отца, то никто не должен был со своими танцевать, чтобы мне не было обидно?"

"В смысле? Я не могу подарить цветы своему ребенку, потому что вам и вашему это не нравится? Чего я должна думать о другом ребенке, если вы о нем не подумали?"

"То есть перед тем, как что-то подарить своему ребенку надо было спросить разрешения у родительского комитета? Вот "флягу" унесло".

